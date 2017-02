Kyjovský pivovar chátrá dál. Město a bývalý majitel se za rok nedohodli

Bohumil Žandovský koupil areál v 90. letech a investoval do něj několik milionů korun. Tehdy výhodná koupě se pro něj ale později proměnila v dlouhodobé spory s městem. Zatímco obec od něj požaduje klíče od pivovaru, který jí soud před rokem vrátil, Žandovský naopak čeká, až radnice vyplatí peníze.

„Od té doby jsou tahanice. Město ještě nezaplatilo a ani neukázalo nějakou snahu zaplatit, a když se stalo vlastníkem, zůstaly na pivovaru zástavy, které na něj přešly a obec by se s věřiteli měla vypořádat,“ uvedl Žandovský.

Kyjov zatím jedná, nevylučuje ale ani soud

Jenže se obě strany nemohou dohodnout na ceně za opuštěný areál a jejich komunikace se omezila vyměňování e-mailů. Spor se tak nyní zasekl na mrtvém bodě. Přestože je město nyní majitelem objektu, vrtat zámky nechce a vyčkává.

„Pokud rozsudek zní tak, že něco není pana Žandovského, tak jsme předpokládali, že to vrátí. Prozatím máme za to, že je lepší jednat a třeba se nám podaří nalézt rychlejší řešení než je soudní spor nebo trestní řízení,“ okomentoval současný postup řešení advokát Kyjova Zdeněk Joukl. Doplnil, že město nyní čeká na znalecký posudek, který by měli znalci zpracovat nejpozději do tří měsíců. Na jeho základě pak zastupitelstvo rozhodne, zda se Kyjov bude dále ubírat smírnou cestou, nebo se obrátí na soud.

Nakonec čeká pivovar nejpíše bourání

Mezitím v centru města stojí nevzhledná budova dál a vedle ní navíc opuštěná bývalá mlékárna. Po ukončení sporů půjdou nesjpíše obě budovy k zemi a na jejich místě by mohl vyrůst například polyfunkční dům. „Město obnovilo funkci architekta, který teď s představiteli města dává dohromady možnosti využití této lokality,“ uvedl mluvčí Kyjova Filip Zdražil.

O konkrétních možnostech pak chce radnice obyvatele Kyjova seznámit prostřednictvím dotazníku. Kvůli dlouhotrvajícímu sporu je ale možné, že se neshody mezi oběma stranami jen tak rychle nevyřeší a dotaz na nové využití areálu tak bude předčasné. Pokud totiž doputuje spor opšt k soudu, jeho řešení může zabrat ještě roky.