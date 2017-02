Kolem Kvasin se lidé necítí bezpečně. Dohlédne na ně více policistů

Na Rychnovsku loni prudce vzrostla drobná kriminalita. Počet přestupků podle policejní statistiky stoupl o 400 procent, a přestože podle policie část z nich tvoří dopravní přestupky, lidé ztrácejí pocit bezpečí. Souvisí to s rozrůstáním průmyslové zóny v Kvasinách v okolí závodu Škody, který sám také roste.

Policie se chystá zvýšit počet policistů na obvodním oddělení v Rychnově, u místní dopravní policie i na dalších odděleních krajské policie v Náchodě a Hradci Králové. Celkem by mělo jít o 42 policistů. Z vyjádření policejního prezidenta Tomáše Tuhého vyplývá, že by výhledově mělo jít o zcela nové policisty, které sbor nabere do roku 2020. „Do té doby bude služba na Rychnovsku posílena policisty z jiných útvarů,“ ujistil policejní prezident, jenž o situaci na Rychnovsku jednal s ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD), přestaviteli kraje a rychnovské radnice.

Česká policie bude také spolupracovat s polskou policií, vzniknout by měly i další společné hlídky, kterých je již nyní osm. Souvisí to s tím, že v Kvasinách pracují i Poláci. „Polské kolegy potřebujeme především pro zjišťování původců přestupků a pro prevenci,“ uvedl Milan Chovanec.