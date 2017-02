„Ostravský“ Fed Cup hlásí vyprodáno. Tenistky pilně trénují na víkendové zápasy

„Už se těším, až s holkama ukážeme Fed Cup, který vybojovaly ve Štrasburku, konečně doma. Vždyť letos vyšel los tak nešťastně, že jsme hráli všechny zápasy venku, ani jeden před domácími fanoušky. O to víc si to vychutnáme v Ostravě, kde jsme hráli několikrát a vždy to tam bylo skvělé.“

Obhájkyně prvenství a pětinásobné vítězky Fed Cupu z posledních šesti let si nechaly položit v hale středně rychlý povrch, který by měl zvýraznit výhodu domácího výběru.

„Zvykáme si na to. Snažily jsme se, aby nám to vyhovovalo co nejvíce. Povrch je příjemný. Trošku to odskakuje a je to s těmi míči takové živější, ale myslím, že to je povrch, jak má být,“ řekla Strýcová. „Už se zase těšíme, že si po delší době užijeme zápas doma,“ uvedla sedmnáctá hráčka světa.

České tenistky ve Fed Cupu obhajují prvenství. Zápas prvního kola se Španělskem je v Ostravě na programu o nadcházejícím víkendu. První kolo světové skupiny začíná v sobotu ve 13:15, to druhé v neděli ve 13:00.