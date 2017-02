Taxíkem do nemocnice za dvacet korun. Službu senior taxi zavádějí další města

Přímo od domovních dveří taxíkem k bráně nemocnice nebo na nákup. Za 10 až 20 korun. Kromě trvalého bydliště je jedinou podmínkou věk. V Oslavanech je to 65 let. V Kroměříži, kde služba funguje od ledna, to bylo ještě minulý týden 70 roků. „Začali jsme s přísnějšími pravidly, která chceme postupně uvolňovat. Teď snižujeme věkovou hranici na 65 let,“ vysvětluje místostarosta Kroměříže Pavel Motyčka (KDU-ČSL).

V Oslavanech úspěšně funguje senior taxi už tři roky

V Oslavanech na Brněnsku je necelých pět tisíc obyvatel, každý pátý je starší 65 let. K lékařům je taxíkem vozí už tři roky Oldřich Jaroš. Začínal na 30 jízdách měsíčně, teď jich je desetkrát tolik. I proto místo jednoho auta jezdí v Oslavanech dvě. „ Babičky jsou z toho nadšené. Nejhorší je, když máte 300 babiček a musíte se naučit, kde která bydlí,“ říká Oldřich Jaroš. Denně sveze patnáctku seniorů. Po Oslavanech a okolí najezdí i 170 kilometrů. Po Oslavanech jezdí senioři za deset korun, mimo obec za dvacet. Město pak tuto službu dotuje dvaceti tisíci měsíčně.

V Ivančicích hlasovali senioři v anketě

Nově by se senior taxi mělo rozjet od března i v Ivančicích. Vyžádali si ho sami místní. „My jsme udělali anketu, zajímalo nás, jaký by byl zájem. Dopadlo to tak, že by byl obrovský zájem,“ říká místostarosta Ivančic Jaroslav Sojka (SsČR). Místostarosta dodává, že v současné době běží výběrové řízení na provozovatele senior taxi.

Ivančice se tak brzy zařadí mezi města v Česku, kde senior taxi už funguje. Letos nově například také v Jeseníku nebo v Kutné Hoře.