Nizozemská CTP žaluje hradecký magistrát kvůli skladům, na které nemá povolení

Dodatečné povolení nezískala firma od úřadu z toho důvodu, že nemá od města souhlas s vybudováním přístupové cesty k parku přes městské pozemky. Právě nezajištěné napojení areálu na silnici bylo důvodem toho, že stavební úřad firmě loni v prosinci nepravomocně zamítl žádost o vydání dodatečného stavebního povolení. Firma se však proti tomu odvolala a řešit to bude krajský úřad.

CTP ve sporu poukazuje zejména na to, že v roce 2015 město odejmulo své předchozí souhlasy se stavbou silnice, které v roce 2007 udělilo společnosti Fato, která chtěla v lokalitě stavět. CTP projekt od firmy Fato převzala v roce 2014 a pozdější odejmutí souhlasů označuje za nerovný přístup města.

Radnice naopak tvrdí, že měla právo souhlasy odvolat, protože byly mimo jiné časově omezené a jejich platnost vypršela. Navíc byly vydány firmě, která nestavěla načerno.

CTP začala v Hradci Králové stavět bez povolení na podzim 2014, od března 2015 ale práce stojí. Za tu dobu stihla první halu téměř dokončit, u druhé haly je na začátku stavby. Celkem zatím CTP proinvestovala zhruba 270 milionů.

Firmě hrozí i odstranění stavby, stavební úřad toto řízení přerušil

Pokud by společnost s odvoláním u krajského úřadu nakonec neuspěla, přišlo by na řadu řízení o odstranění černé stavby. Stavební úřad ho již zahájil, ale přerušil do doby, než rozhodne o žádosti o dodatečné stavební povolení. CTP jednala s hradeckým magistrátem i o narovnání, tuto dohodu však zastupitelé loni v řijnu neschválili.

CTP je i nadále připravena k jednáním o dohodě. Pokud by město firmě umožnilo připojení parku na silnici, firma by žalobu stáhla a svých nároků se vzdala.

Náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (TOP 09) ovšem označil podání žaloby za nátlak na město. „Osobně se zastrašit nenechám. Můj názor zůstává dál stejný, tedy neudělit firmě souhlas s dopravním napojením. Vina není na straně města, ale CTP, která porušila vše, co porušit mohla,“ uvedl k tomu Vedlich. Pokud by naopak projekt nebyl dokončen vůbec, tak se podle CTP zvedne škoda na 220 milionů.