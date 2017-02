Jindřichohradečtí se přou o novou podobu náměstí

Dva návrhy, jak by mělo vypadat jindřichohradecké náměstí Míru po rekonstrukci, se shodují v tom, že by plocha měla zůstat vydlážděná, její dominantou pochopitelně zůstane kašna; jeden návrh by chtěl současné květináče nahradit jinými květináči se stromky, druhý počítá s tím, že ke květináčům navíc vysadí šest nových stromů. Na náměstí by se měly objevit také nové lavičky a například také sloupky.

Podle jindřichohradeckého projektanta Jiřího Dluhoše jsou například navrhované lavičky zvela nevhodné. „Na tom se nedá sedět,“ poukázal. O sloupkách si zase myslí, že „v případě otevření prostoru na nějakou akci mohou být až nebezpečné“. Není ale sám, kdo si myslí, že jsou oba návrhy nové podoby náměstí Míru špatné.

Starosta Jiří Mrvka (ČSSD) však podotkl, že i kritika je to, co radnici zajímalo: „Mně se to může líbit, nemusí se mi to líbit. Proto jsme dělali anketu, aby se k tomu lidé vyjádřili.“

Nad samotnou myšlenkou ankety se ale Mrvkovi kritici pozastavili. Považují ji jednak za populismus, jednak za alibismus. „Kdyby to náhodou nevyšlo, tak pak se řekne: Vy jste si vybrali,“ míní Jiří Dluhoš.

Podle starosty ale může být za kritikou i nepochopení záměru radnice. Ta má totiž na rekonstrukci náměstí pouze dva miliony. „Jestli někdo očekával velkou architektonickou soutěž ve stamilionech, tak to opravdu není na pořadu dne,“ podotkl Stanislav Mrvka.

Výsledky ankety, kde se kromě dvou návrhů na změnu dodatečně objevila také možnost hlasovat pro „nulovou variantu“, projedná vedení města v následujících dnech. Názor veřejnosti chce vzít v úvahu jako určení směru, kterým se dál ubírat. Detaily návrhů se ale ještě mohou změnit. Samotné úpravy zřejmě proběhnou až příští rok. Radnice je původně chtěla stihnout do začátku letošní turistické sezony, to ale nejspíše již nestihne.