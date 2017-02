Brno startuje, nebo zkouší participativní rozpočet? Rozdělí 20 milionů

Lubomír Tichý už 17 let spolupracuje na ochraně přírody území bývalého brněnského lomu Hády. Za tu dobu se spolku podařilo uchovat dvě chráněná území a nyní v něm spolek obstarává asi 50 hektarů. Protože je jeho cílem přitáhnout do areálu více návštěvníků a lokalitu lépe zpřístupnit, přišel s nápadem Živé vody pro Hády.

Díky tomuto projektu chce spojit vodní tok a vycházkovou cestu mezi Maloměřicemi a Vinohrady. „Cesta by měla navazovat na kanalizaci, který nyní odvádí vodu do podzemí, což je škoda, protože voda má v krajině velký potenciál a my jí tam chceme vrátit,“ vysvětlil Tichý. Dodal, že navíc bývalý lom je jediné místo, kde mohou na Hádech růst vzrostlé stromy.

Peníze na projekt chce získat z dvacetimilionového participativního rozpočtu, který nabízí město Brno. Jeho nápad má na webu participativního rozpočtu zatím nejvíce hlasů. Mezi další oblíbené patří dva projekty cílící na budování výběhů pro psy. Podle prvního má vzniknout oplocený areál v lese, podle druhého psí pisoáry v Žabovřeskách.

Pokus nebo start dlouhodobého projektu?

Podle Olivera Pospíšila z opoziční sociální demokracie může projekt participativního rozpočtu vzbudit zájem o věci veřejné. Stále ho ale vnímá spíš jako pokus. „Participativní rozpočet není taková bomba, jak by se na první pohled mohlo zdát. Občané mají možnost se vyjádřit k rozpočtu už nyní a není to příliš využíváno,“ okomentoval nápas Pospíšil. Dodal, že navíc 20 milionů, které jsou vyčleněny na proplacení projektů, tvoří dvě desetiny procenta celkového rozpočtu města.

Nízkou částku určenou na návrhy lidí z přibližně dvanácti miliardového rozpočtu Brna naopak hájí radní Tomáš Koláčný (Žít Brno s podporou Pirátů). „Vznikla na základě dohody v brněnské koalici, ovšem nevylučujeme, že v budoucnu se mlže částka zvýšit. Tuto částku jsme zvolili pro pilotní ročník, protože jsme nevěděli dopředu, jak se bude proces v brněnských podmínkách chovat,“ uvedl Koláčný.