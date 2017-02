Čunek hejtmanem, senátorem i starostou. Bere větší plat než premiér

„Občan, který by si říkal, že jeden plat beru neoprávněně, by mě jistě nevolil. Jde o to, jak umíme zkušenost starosty, hejtmana, senátora proměnit, abychom se občanům vyplatili,“ cituje MF Dnes vyjádření Čunka.

V sousedním Jihomoravském kraji sedí na dvou židlích starosta Židlochovic na Brněnsku Jan Vitula (TOP 09), který je zároveň náměstkem hejtmana. Ten se nakonec rozhodl ponechat si obě funkce a za obě pobírat plat.

Po zvolení do jihomoravského zastupitelstva loni na podzim přitom zvažoval, že by jedna z nich byla neuvolněná, což znamená, že by s jejím výkonem byl spojen jen menší příjem, nikoli plný plat. Na začátku letošního roku ale uvedl, že podle něj lze obě funkce současně zvládat.