Zdravotnické odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Na podporu kolegů z jihu Moravy

Podle celorepublikového odborového stavu je situace v jihomoravské záchrance dlouhodobě neřešená a její zaměstnanci pracují v čím dál větším stresu. „Stěžovali si, že zaměstnanci na různých stanovištích mají různé osobní příplatky. Stěžovali si, že dochází ze strany některých vedoucích k šikaně, že dostávají neopodstatněné výtky,“ vyjmenovala předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociálních věcí Dagmar Žitníková.

Ředitel záchranky už dříve uvedl, že pokaždé, když chtěl situaci se svými zaměstnanci řešit, nepředložili mu konkrétní výtky a neví tak, co by měl vlastně měnit. „Bohužel se ukázalo, že předložené důvody jsou pravda, proběhla kontrola krajského úřadu, která většinu problémů potvrdila,“ dodala Žitníková. Kraj se do sporu vložil před několika měsíci, když ani jedna ze stran nedokázala situaci vyřešit.

Dvě ze tří odborových skupin, které na jižní Moravě působí, a jsou podpořené desítkami zaměstnanců, se sešly s krajem na zatím posledním jednání 9. ledna tohoto roku. Na něm se dohodli, že spor mezi nimi a vedením organizace vyřeší mediátor. Kraj jej sehnal začátkem února.

Spor se táhne tři roky, původně odboráři požadovali odchod ředitele Milana Klusáka a jeho náměstka Rudolfa Zvolánka. Vedení záchranné služby sice kritiku odmítlo, ale Zvolánek ještě loni rezignoval.

Nyní požadují už jen odvolání ředitele. Nelíbí se jim rušení výjezdových posádek s lékařem, odchody zkušených lékařů, kteří jako důvod odchodu uvádějí právě neshody s vedením, nebo také přehnané kontroly inspektorů provozu. Ředitelství organizace ale takovou kritiku dlouhodobě odmítá.

Vyhlášená stávka péči o pacienty neovlivní

Pacienty stávková pohotovost nijak ovlivnit nemůže. Ze zákona totiž záchranáři nemohou stávkovat jako jiní zaměstnanci - například tak, že by přestali docházet do práce. Tím, že celorepublikový odborový svaz stávkovou pohotovost vyhlásil, spíše upozorňuje na problémy a zároveň se tímto gestem postavil za své jihomoravské kolegy. Navíc samotní záchranaři tvrdí, že by kvůli sporům pacienty ani ohrozit nechtěli.

Vedení Jihomoravského kraje odmítá nátlakové jednání odborových organizací a považuje je za nepřijatelné a žádá odboráře, aby pokračovali ve vyjednávání.