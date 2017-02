Prostranství před hlavním nádražím v Brně se začíná měnit. Rekonstrukce se dočká další budova

Řeznictví, stánky s rychlým občerstvením nebo lékárna. Za pár měsíců by měly tyto provozovny v budově naproti hlavnímu brněnskému nádraží zaniknout. Budovu se radní Brna-středu rozhodli zrekonstruovat. Obchody se tam ale už nevrátí. Milan Havelka, jehož rodina provozuje v domě masnu už od revoluce, se o tom dozvěděl nedávno. „Je to absolutně likvidační situace. Pro nás, pro podnik i pro zaměstnance,“ stěžuje si Milan Havelka.

Ve zrekonstruované budově plánuje městská část vybudovat veřejné toalety. „Vzhledem k tomu, že ty prostory jsou k tomu vhodné, a že ta rekonstrukce byla plánovaná a je možná v letošním roce, aby veřejné toalety mohly fungovat, tak je to pro nás nejjednodušší,“ říká místostarosta Brna-středu Jiří Švachula (ANO).

Politici také uvažují, že by časem do domu nastěhovali úředníky a vybudovali tam kontaktní centrum. A to by nejspíš znamenalo konec i pro bistro nebo lékařské ordinace. Zanedbaný dům, ve kterém za socialismu sídlil třeba populární mléčný bar nebo Kino Čas, je nutné opravit. S tím souhlasí i opoziční zastupitelé. Výpověď oblíbené masně je ale podle nich chyba. „Připraví tak Brno-střed o bezmála milion korun na nájemném,“ říká opoziční zastupitel Libor Šťástka.

Radnice sice nabídla majiteli řeznictví náhradní prostory, ty už ale nejsou na tak frekventovaném místě a rekonstrukce by byla drahá. Provozovatelé obchodů a nájemníci z domu sepsali petici. Projednat by ji mělo nejbližší zasedání zastupitelstva.