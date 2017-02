V Brně bude MHD ve dnech smogové situace zdarma

Většina řidičů jezdí do centra města autem. „Chápu, že jízda autem je dražší, ale na druhou stranu je pro mě pohodlnější,“ vysvětluje řidič Marek Lajtkep. Řidiče chce teď vedení města nalákat do autobusů a tramvají a ideálně vyjednat podobné podmínky i pro integrovanou dopravu Jihomoravského kraje.

Náklady na jeden den dopravy zdarma se vyšplhají skoro na milion korun

Podle primátora Petra Vokřála (ANO) půjde materiál za dva týdny do rady a pak by mohlo opatření začít platit. „Musíme se domluvit s Dopravním podnikem města Brna, jakým způsobem mu kompenzovat náklady spojené s výpadkem příjmů v těchto dnech. Odhaduje se, že by to na den mohl být až jeden milion korun,“ uvedl Petr Vokřál (ANO).

Brněnský primátor zatím neuměl říct, zda se v takových dnech posílí spoje MHD. „Vše musíme zvážit. Bude záležet i na lidech, jak zareagují. Zpočátku může být jejich zájem o využití MHD slabší, ale potom si zvyknou a zatížení může růst,“ dodal Petr Vokřál.

Podle Vokřála bude město jednat i se společností Kordis, která má na starosti integrovaný dopravní systém v celém kraji. „Chceme docílit toho, aby ani lidé z okolí Brna nejezdili ve smogové situaci autem do Brna, ale aby využili hromadné dopravy,“ řekl primátor Vokřál.

MHD zdarma je jen jedním z více protismogových opatření

Podle jeho náměstka Martina Andera (SZ) je bezplatná MHD jedním z více opatření při smogové situaci. „Posílíme také informovanost občanů města o situaci v ovzduší, aby raději nechávali při smogové situaci auto doma a nezvyšovali jím zátěž. Odbor životního prostředí dostane za úkol informovat školy a zdravotnická zařízení,“ dodal Martin Ander (SZ).