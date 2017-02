Anketa: Návrh na odvolání hejtmana Košty asi podpoří i část opozice

Vizitka Oty Košty (60), lídra kandidátky hnutí ANO, které zvítězilo ve volbách v Olomouckém kraji:

Datum a místo narození: 14. prosince 1956, Vysoké Mýto.

Vzdělání: vystudoval všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci (1982), absolvoval stáže ve Švýcarsku, Německu a Izraeli, získal titul PhD. na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2010).

Současná funkce: hejtman Olomouckého kraje (od 8. listopadu 2016)

Praxe: začínal na patologii Fakultní nemocnice Hradec Králové (1982 až 1984), poté působil osm let jako lékař Fakultní nemocnice Olomouc, od roku 1992 má v Olomouci vlastní lékařskou praxi.

Politická kariéra: v politice se zatím příliš neangažoval, v roce 2000 nicméně kandidoval do Senátu jako nestraník za Českou stranu národně sociální, na Prostějovsku tehdy ale skončil poslední ze šesti kandidátů; od roku 2015 spolupracuje s hnutím ANO 2011, začátkem letošního roku se stal jeho členem

Rodina: je ženatý, má jedno dítě.

Ostatní:

- Napsal několik publikací, věnovaných zejména prevenci, účastnil se zahraničních kurzů a v současné době mimo jiné přednáší na lékařských fakultách v Ostravě a Olomouci.

- Během zaměstnání v olomoucké nemocnici, kde působil jako závodní lékař, se věnoval i sportovní medicíně. Působil jako lékař u hokejistů Hradce Králové, juniorské reprezentace dálkového plavání, pečoval o tenistku Adrianu Gerši, působil také u olomouckých ligových fotbalistů.

- „Doporučila mi to kartářka a také moje manželka, která jinak nemá politiku vůbec ráda,“ popsal svou motivaci ke vstupu do politiky, když se před 16 lety ucházel o senátorské křeslo na Prostějovsku. „Kartářka mi řekla, že by to byla moje parketa a že bych měl politiku dělat v Praze,“ uvedl tehdy Košta.