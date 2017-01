Letošní plány dopravního podniku: Nákup nových tramvají i autobusů, ale také opravy a výluky

„Největší sumy jdou do obnovy vozového parku,“ uvedl investiční ředitel DPP Jan Blecha. Podnik letos a v příštím roce například odebere od Škody Transportation 54 nových tramvají Škoda 15T ForCity.

V rámci autobusové dopravy má podnik vypsány tendry na tři vlny dodávek nových vozů. „Dokončuje se soutěž na první dvě. V budoucnu bych rád, aby se obnova zrychlila, a ze současného průměrného stáří devět let jsme se dostali na ideální úroveň 7,5 roku stáří autobusů,“ dodal náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Kromě nákupu vozů chce podnik investovat do obnovy tramvajových tratí. Rekonstrukce čeká například trať od michelské Plynárny na Spořilov. Opravovat se ale mají také vozovny na Hloubětíně a ve Strašnicích.

V příštích letech jsou ale plány ještě ambicioznější: do roku 2020 by se měly prodloužit tramvajové linky z Modřan ke stanici metra Libuš, z Barrandova do Slivence a z Divoké Šárky až na sídliště Dědina.