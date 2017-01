V České Třebové se zřítila při zápase střecha sportovní haly. Normy jsme dodrželi, říká projektant

Halu se zřícenou střechou hlídali během nedělního dopoledne policisté, na místě byla také hasičská vysokozdvižná plošina. Práce na odstranění škod by měly začít co nejdříve, po úpravách projektu by měla začít výstavba nové střechy.

Na střeše tělocvičny před pádem leželo zhruba 25 centimetrů sněhu. Netolický i Friš se domnívají, že sníh nebyl příčinou. „Ten sníh, který tam dneska je, si myslím, že není extrémní zatížení,“ domnívá se projektant.

„Sesypalo se to jako hromádka z karet“

„Slyšeli jsme nejdřív takové lupání, znělo to jako když si někdo pinká míčkem. Pak najednou obrovská rána, viděl jsem jak se ze stropu vysypaly piliny nebo něco. Začali jsme utíkat, byla to hrozně rychlé,“ popsal pád střechy osmnáctiletý mladík, který jako organizátor seděl u časomíry umístěné zhruba v polovině haly.

„Konstrukce se začala hroutit odzadu postupně do plochy. Ty trámy se propadaly směrem do hřiště, sesypalo se to jako hromádka z karet. Šlo to rychle, prostor uniknout tam naštěstí byl,“ uvedla k situaci Renáta Typlová, předsedkyně Florbalového klubu Orlicko-Třebovsko, který v hale spolupořádal turnaj krajských dorosteneckých výběrů.

Sama se v době pádu střechy vracela do haly. „Najednou proti mně běželi lidi a volali, že padá střecha. Tak jsem šla k oknu, kde se dá podívat do haly, a viděla jsem to. Bylo to šílený,“ řekla.

V hale bylo 80 lidí

Jeden z diváků prý před pádem konstrukce cítil, jak padají kuličky polystyrenu. „Potom bylo slyšet křupání těch trámů a najednou to odzadu šlo, nejdřív vyběhla tribuna, pak další,“ doplnila Typlová. Dva zhruba šestnáctiletí chlapci utrpěli při útěku drobná zranění. Jeden od nárazu dveří, druhý upadl a rozsekl si koleno. Záchranná služba je odvezla na chirurgickou ambulanci do Ústí nad Orlicí.

Podle pořadatelů byly v hale před pádem střechy na ploše odhadem čtyři desítky lidí, dalších 20 byli pořadatelé a zbytek diváci. Turnaje se účastnilo osm týmů z několika regionů, hráči byli ve věku od 15 do 16 let. Dokončení turnaje je nejisté. „Řešili jsme náhradní variantu, ale nepovedlo se nám najít v regionu vhodnou volnou halu. Proto jsme turnaj zrušili, nyní se bude na komisi řešit, zda se to bude nějak a někdy dohrávat,“ uvedla Typlová.

Hala vyšla na 58 milionů

Halu hejtmanství postavilo v areálu Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové. Kromě studentů měly halu využívat i sportovní kluby zaměřené na florbal, volejbal a basketbal. Pardubický kraj ji nechal postavit za 58 milionů korun.