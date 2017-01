Běžkaři si užívají sněhu. V Moravskoslezském kraji mohou využívat stovky kilometrů tratí

Důvodem dražby je krach firmy Ski Beskydy. Dřívější provozovatel vleků vinou zadlužení skončil v konkurzu, dražbu nařídil insolvenční správce.

Obec do rozvoje areálu a technického vybavení podle něj v posledních 15 letech investovala kolem 50 milionů korun. „Nyní jsou naše investice ohroženy. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Szotkowski s tím, že obec se do dražby nezapojí. „Cena je nepřiměřeně vysoká. Je mimo realitu,“ řekl. Do dražby půjde 260 427 metrů čtverečních pozemků za cenu přesahující 26 milionů korun. Jen malá část pozemků ale souvisí s lyžařským areálem.