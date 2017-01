Bývalý hejtman Novák uspěl se stížností. Odvolání Palyzy z čela ostravské ČSSD je neplatné

Podle Nováka to fakticky znamená, že je Palyza stále předsedou ostravské ČSSD. „Všechna usnesení z konference byla zrušena,“ zdůraznil Novák. Do 9. února musí být svolána nová okresní konference.

Novák připomněl, že si stěžoval na to, že na listopadové konferenci byly porušeny stanovy. „V souladu se stanovami nebyly v podstatě tři věci. Nebyli dovoleni delegáti do třiceti let v souladu s volebním řádem. Palyzovi poté, co byl odvolán, byl odňat mandát a nemohl se dále účastnit hlasování. A napadl jsem, že byli dovolováni členové okresního výkonného výboru, aniž by proběhly nominace vnitřních organizací,“ řekl.

Sobotka: Byly porušeny stanovy

Premiér a předseda strany Bohuslav Sobotka v Praze uvedl, že na konferenci bylo porušeno několik věcí, které se týkají stanov a vnitřních organizačních řádů. „Velmi podrobně to projednala ústřední kontrolní komise,“ uvedl na tiskové konferenci.

Připomněl, že předsednictvo stanovilo termín, do kterého by se měla konference zopakovat. „Tak, aby mohla včas zvolit delegáty na sjezd sociální demokracie,“ uvedl. Sjezd, který bude mít na programu i volbu vedení, se koná v březnu v Brně. „Současně jsme umožnili posunutí termínu pro konání krajské konference ČSSD v Moravskoslezském kraji,“ řekl Sobotka.

Spolustraníci Palyzovi jako volebnímu manažerovi vytýkali neúspěch v podzimních krajských volbách i loňský rozpad koalice na ostravském magistrátu. Sociální demokraté tehdy ztratili poprvé od roku 1990 místo ve vedení Ostravy a jsou v opozici. Palyza tehdy řekl, že postup kolegů respektuje, ale nedomnívá se, že by výsledek voleb byl jeho osobním selháním.