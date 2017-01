Středočeský kraj už nechce od rozhlasu koupit zámek v Přerově nad Labem

Přerovský zámek se Středočeský kraj snažil získat několik let. Dvoupatrová stavba uprostřed obce obehnaná vodním příkopem ale teď bude zřejmě dál chátrat. Zámek sloužil jako rozhlasový archiv do roku 2000, posledních 16 let ale využití nemá.

Kvůli prodeji zámku soud zatím nepravomocně odsoudil bývalého ministra kultury Jiřího Bavlína a náměstka generálního ředitele ČRo Michala Koliandra. Zámek však nakonec majitele nezměnil. V době, kdy ho rozhlas nabízel, už případ vyšetřovala policie, rozhlas proto výběrové řízení zastavil.

K prodeji ho rozhlas nabídne znovu do konce letošního ledna. „V současné době počítáme s tím, že by byla vypsána otevřená soutěž, kde by byla dvě hodnoticí kritéria, jednak cena a jednak záměr budoucího využití,“ uvedl mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna. Kdo památku získá, by pak mohlo být jasné v březnu.

Přerovská radnice má ale k prodeji výhrady: sama sice peníze na jeho nákup nemá, ale bojí se, aby v něm nevznikl třeba hotel, o kterém se před časem také mluvilo. „Bojíme se, aby to nekoupil jednotlivec, který to uzavře veřejnosti. Protože si myslíme, že taková krásná památka by měla být otevřena široké veřejnosti,“ uvedl místostarosta Přerova Jan Vosecký (ČSSD).