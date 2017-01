Na Vysočině ožívají díky mrazům venkovská kluziště

Po několika letech se dá na starých zimních stadionech na Vysočině znovu bruslit. Na pořízení umělého chlazení by obce neměly peníze, v posledních dnech jim ale pomohl vyrobit led silný mráz. Ledovou plochu je ale třeba udržovat. V Pokojovicích na Třebíčsku si na to dokonce pořídili starou rolbu. Po ledě s ní po večerech jezdí místostarosta obce Libor Pekárek. „Rolbu jsme opravili a jede jako nová,“ pochvaluje si místostarosta.

Údržba kluziště není zadarmo

Sedmdesát let staré kluziště je pro obec se stovkou obyvatel jednou z mála možností sportovního vyžití. Jak teplota klesne pod nulu, začnou se stříkáním ledu. „Hlavně je to práce v noci, takže to pro lidi, co chodí do práce, není jednoduché,“ říká místostarosta Pokojovic, kterému ale nadšení do práce nechybí.

Zimu, jako je ta letošní, nezažili v Pokojovicích sedm let. Mrazy mají vydržet ještě dva týdny. S tím ale porostou i náklady. Práce je zadarmo, palivo a elektřina vyjdou asi na třicet tisíc korun.

Bruslí se na kurtech i starém stadionu

Ledovou plochu vyrobili i Sokoli v Okříškách na Třebíčsku. Stadion na antukových kurtech je ale na konci životnosti. „ V podstatě to udržujeme ve stavu, aby nedošlo k nějakému zranění. Led připravujeme hlavně pro děti, aby měly kde bruslit,“ říká hospodář TJ Sokol Okříšky Radek Lukeš.

Oprýskané prkenné mantinely a místo sítí pletivo. Stařičké kluziště ze sedmdesátých let, udržuje v Dobroutově na Jihlavsku parta kamarádů. „Někdy se nás tady sejde deset, někdy patnáct. Přes odpoledne tu hrají děti, večer si zahrajeme my,“ říká Vladimír Hrnčíř.

Kluziště je v provozu od víkendu a místní si přejí, aby vydrželo co nejdéle. V paměti totiž mají loňský rok. Tehdy tu týden chystali led, který ale po prvním bruslení roztál.