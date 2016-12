Na společné česko-polské projekty půjdou stovky milionů: Dočká se Náchod, Hořice i Broumov

Lázeňský projekt získal podporu 58 milionů korun a vedle Náchoda jsou do něj zapojena na české straně Hronov a na polské města Kudowa-Zdrój a Duszniki-Zdrój. V Náchodě bude například obnoven areál takzvaných Starých lázní a opravena historická vila Komenský, kde přibude expozice o historii lázeňství.

Vznikne i nová kolonáda s prameníkem náchodské kyselky. Město už kvůli tomu nedávno začalo vrtat vlastní zdroj minerální vody. Lázeňský provoz by měl v Náchodě začít fungovat do dvou let. „Bude tam malý balneoprovoz, protože bez toho tam nemůžeme pouštět vodu,“ dodává náchodský primátor Jan Birke (ČSSD). Radnice se do projektu pustila, když se nemohla dvacet let dohodnout na spolupráci s majiteli bývalých běloveských lázní. Už na jaře hodlá radnice vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby.

/*json*/{"map":{"lat":50.418653697714376,"lng":16.178863999999976,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.43454791438968,"lng":16.23676300048828,"type":1,"description":""},{"lat":50.416393777951086,"lng":16.171531677246094,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

V dalším samostatném projektu, který získal 14 milionů korun, vznikne naučná stezka pro pěší a cyklisty mezi Náchodem a městem Kudowa-Zdrój, která povede podél řeky Metuje a propojí centra obou měst. „Do roku 2018 musíme tu věc proinvestovat, musí to být zkolaudované,“ dodává náchodský starosta.

Dotace 39 milionů korun půjde na Broumovsku do doplnění a propojení sítě cyklistických a turistických tras přes státní hranici a do vybudování zázemí pro turisty. V Broumově například postaví cyklodům se zázemím pro cykloturisty.

Potenciál cestovního ruchu v oblasti Podkrkonoší a Dolního Slezska by měl podpořit projekt Cesta kamene s dotací 46 milionů korun, který propojí Hořice s polským městem Strzegom. Hořičtí díky dotaci opraví své městské muzeum, ve Strzegomi zase vznikne venkovní alej soch. Síť tras mezi oběma městy pak turisty zavede k významným kamenným památkám v regionu, například k hospitalu Kuks či přehradě Les Království.

V oblasti Orlických a Bystřických hor se díky dotaci 24 milionů korun otevřou dosud nepřístupné památky, a to kostel svatého Jana Křtitele v Orlickém Záhoří, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově a Kladská věž v polské Kladské Bystřici. Věže kostela v Neratově získají místo dočasného zastřešení původní barokní cibule.

V regionu Broumovska a polského Valbřišska a Radkowska se pak bude s podporou dotace 24 milionů korun připravovat zřízení geoparku.