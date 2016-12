Nevidomí manželé chtějí adoptovat dítě. Povolit to může ministerstvo práce

„Soud rozhodnutí ministerstva vytkl mnohé nedostatky, a to zejména rozpory podkladových lékařských posudků a skutečnost, že se ministerstvo nezabývalo četnými sociálními aktivitami a kurzy nevidomých, které prokazují jejich schopnost se o dítě postarat,“ uvedl k verdiktu soudu právník manželů Petr Veselý.

Ministerstvo se podle svého mluvčího nemůže vyjadřovat k případům, pokud nemá souhlas druhé strany. „Mohu ale potvrdit, že nám byl doručen rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který naše rozhodnutí ruší a věc nám vrací k dalšímu řízení. Budeme tedy znovu rozhodovat ve věci manželů Peterkových,“ uvedl Habáň.

Pro bono: Úředníci vycházeli ze starých záznamů

Podle dřívějšího vyjádření zástupců ministerstva zdravotní stav Peterkovým neumožňoval takovou péči a výchovu, aby dítěti zaručila dostatečný rozvoj. Podle Pro bono aliance se rozhodnutí úřadů opírala hlavně o hodnocení posudkových lékařů, kteří vycházeli jen ze zdravotních zpráv, a to starých i několik desetiletí.

Podle Pro bono aliance Miloslava absolvovala kurzy pro pečující a vystudovala dívčí katolickou školu. Oleg jezdíval na dětské tábory jako vedoucí, staral se také o děti své bývalé přítelkyně. Pár se pokoušel neúspěšně i o umělé oplodnění. Zástupci aliance už dřív poukazovali na to, že tento zákrok nevidomé dvojici nikdo nezakazoval.

Manželé už dřív řekli, že stáli o osvojení dvouletého zdravého dítěte. Po zamítnutí se pak prý dozvěděli, že by větší šance měli, pokud by chtěli o něco starší dítě s handicapem či z menšin. Pokud by ministerstvo Peterkům vyhovělo a zařadilo je do seznamu žadatelů o adopci, byli by prvním nevidomým párem v Česku, kterému by se to podařilo.

Pro bono aliance, která Peterkovým v možnosti osvojení dítěte pomáhá, sdružuje právníky. Zaměřuje se na ochranu lidských práv a veřejného zájmu, usiluje o dostupnost právní pomoci, podporuje také společenskou odpovědnost právnických profesí.