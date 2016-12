Kvůli hlukovým limitům pojede v Praze méně tramvají, bojí se Dolínek

Letos šly na dopravu tři miliardy, napřesrok jen dvě

Celkově letos investovala Praha do dopravní infrastruktury přes tři miliardy korun. Petr Dolínek připomněl například rekonstrukci Korunovační ulice, opravy v Malešické nebo stavbu nové nájezdové rampy na magistrálu (5. května) z Vyskočilovy. Přes 50 milionů šlo i na cyklistické projekty, ať už to byly nové cyklostezky, značení cyklistických tras nebo instalace nových stojanů na kola.

Stovky milionů šly na údržbu. Radní pro dopravu je přesvědčen, že Praha po letech začala snižovat dluh, který vůči své dopravní infrastruktuře má. Podle Petra Dolínka by bylo potřeba do oprav investovat 20 miliard. „Jsou to sice imaginární peníze, ale doběhnou nás. Řidiče aut to dobíhá zničenými tlumiči, proraženými koly a dalšími věcmi. Nemuseli bychom to řešit, kdyby v minulosti v údržbě někdo nezaspal,“ řekl.

V příštím roce budou v Praze dopravní investice již nižší než letos, měly by se pohybovat kolem dvou miliard korun. Během roku 2017 by měla skončit šestiletá oprava Nuselského mostu, kde je nyní rozkopaný pravý pruh ve směru k dálnici D1. Město počítá také s opravami na nábřeží Kapitána Jaroše, Karlově náměstí, v Patočkově či Vršovické. Cyklisté se dočkají nové cyklostezky z Ruzyně do Hostivic nebo rozšíření trasy z Modřan do Zbraslavi.