V Křižanově demonstrovaly stovky lidí. Chtějí na nádraží vrátit rychlíky

Zhruba 400 demonstrujících proto prostřednictvím protestu požadovalo, aby ministerstvo své stanovisko přehodnotilo a rychlíky se do obce vrátily. „Nevíme, kdo za to může. Když jsme jednali na ministerstvu, tak nám řekli, že to závisí na domluvě s krajem. Ten nám řekl, že o tom rozhoduje ministerstvo,“ shrnula problém starostka Křižanova Marie Smejkalová (nestr.).

Demonstranti, kteří se sešli na akci, podepsali petici. Organizátoři ji odešlou s tímto požadavkem na ministerstvo dopravy a Kraj Vysočina.

Podle ní dříve místní dojeli do Brna za 40 minut, teď je o desítky minut později. Z Křižanova přitom do jihomoravské metropole dojíždí nejen lidé za prací, ale také studenti do škol. „Na nástup a na výstup nám stačí půl minuty, to jsme stopovali,“ řekla před týdnem starostka.

V #Krizanov na #Vysocina lidé demonstrovali za obnovení rychlíkové zastávky. Rychlíky tady přestaly zastavovat s novým jízdním řádem 11.12. pic.twitter.com/Peoz18SZ7c — Události Brno (@UdalostiBrno) December 27, 2016

Ve spádové oblasti bydlí osm tisíc lidí

Dodala, že se s úřady nepodařilo dohodnout ani to, aby v Křižanově zastavovaly alespoň některé rychlíky. O rychlíky přitom vedení obce s necelými dvěma tisíci obyvateli bojuje od léta, kdy se o chystané změně dovědělo. Petici podepsaly stovky lidí, ve spádové oblasti nádraží jsou totiž podle webu obce s více než 8000 obyvateli.

Podle inciativy cestujících, která svolala úterní protest, na stejné trati ze Žďáru nad Sázavou směrem na Prahu zastavují rychlíky zhruba po 17 kilometrech, zatímco ve směru na Brno nyní jezdí bez zastávky 56 kilometrů.

/*json*/{"map":{"lat":49.33737554796943,"lng":16.201933581762678,"zoom":10,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":49.39220605742204,"lng":16.10870361328125,"type":"8","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Hejtman: Řekli jsme, že s tím nesouhlasíme

Přestože obvykle dálkové spoje objednává ministerstvo dopravy, podle jeho červencového vyjádření inicioval zrušení zastávky kraj. Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD) situaci okomentoval tak, že šlo pouze o jednání mezi úředníky. „Jednoznačně jsme řekli, že s tím nesouhlasíme,“ řekl před týdnem na zasedání zastupitelstva kraje.

Návrh starosty obce Oslavice a zastupitele Pavla Janouška (KDU-ČSL), aby zastupitelé uložili radě kraje jednat o obnovení rychlíkové zastávky co nejdřív, těsně neprošel. Hejtman Běhounek už ale předtím slíbil, že se záležitostí bude zabývat a výsledek sdělí zastupitelům na příštím zasedání. Zdůraznil ale, že kraj není tím, kdo objednává rychlíky a rozhoduje o zastávkách.

Ministerstvo: Kraj postupně měnil názor

Mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar naopak uvedl, že se názor kraje postupně měnil - nejprve s průjezdem rychlíků Křižanovem souhlasil, následně nesouhlasil, později opětovně svou pozici zmírnil. Návrh byl podle mluvčího s krajem každopádně zkonzultován.

Běhounek ale už dříve uvedl, že kraj o rušení zastávky rychlíkových spojů ve stanici Křižanov nebyl informován. Neusar oponoval tím, že ze schůzky je zápis, proti němuž podle mluvčího zástupci kraje nevznesli námitky. „Jednalo se tedy o zcela standardní postup,“ okomentoval rozhodnutí úřadu zrušit zastávku rychlíků Neusar.