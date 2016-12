Kvůli větru hrozí závěje i sněhové jazyky, silnice na Harrachov znovu otevřena

Intenzivní sněžení doprovázené silným větrem zkomplikovalo odpoledne dopravu zejména v Jizerských horách a Krkonoších. „Ve vyšších polohách se tvořily sněhové jazyky a závěje,“ poznamenal ředitel společnosti Silnice LK Petr Šén.

I když se situace uklidnila, měli by být podle něj řidiči připraveni na náhlou změnu počasí a měli by tomu přizpůsobit styl jízdy. „Doporučujeme kvalitní zimní výbavu - zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku, při cestách do hor i sněhové řetězy,“ dodal.

Po kamiony se od 13:30 preventivně uzavřel tah na Harrachov. Tento úsek se v posledních letech uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování dopravy totiž stačí jediný kamion uvízlý v kopci. Sněžení ale během odpoledne ustalo, v 16:00 tak byl úsek znovu otevřen.

„Není vyloučeno, že budeme muset v noci silnici znovu uzavřít, očekává se další sněžení. Jako alternativní trasu pro nákladní vozidla proto doporučujeme cestu přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou po silnici I/35,“ uvedl Šén.

Vítr se bude uklidňovat ve středu večer

Ve středu má podle meteorologů v západní části Vysočiny sněžit, napadnout může až deset centimetrů sněhu. V horských oblastech po celé republice se budou vytvářet sněhové jazyky, na severozápadě a severu Čech i závěje.

Silný vítr může ještě během úterý dosáhnout v nárazech rychlosti 90 kilometrů za hodinu, na hřebenech Krkonoš ojediněle i 125 kilometrů za hodinu. Ve středu večer pak bude zvolna slábnout.