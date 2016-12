Množství odpadu o Vánocích raketově vzrostlo. Až o dvě třetiny oproti normálu

Městská skládka v Ostravě má nyní rozlohu zhruba 20 hektarů. Jen loni se na ni vyvezlo přes 84 000 tun odpadu a při započtení vyvezeného technického materiálu nutného například pro zpevnění skládky to bylo přibližně 100 000 tun odpadu.

OZO loni začalo s dalším rozšiřováním skládky, první ze dvou částí páté etapy rozšíření je již hotova a do nových prostor se už také naváží odpad. Zvětšení skládky by mělo prodloužit její životnost minimálně o dalších deset let.

„Letos v červnu jsme na novou část začali ukládat odpad. Lidé tak budou moci vidět ještě ne zcela zasypané dno nové části skládky. Budeme tam mít i schéma skládky, aby si lidé uvědomili, že to není jen sypat odpad na hromadu, ale že tam musí být například nějaké těsnící vrstvy a je to vlastně stavba, která musí mít nějaké technické parametry,“ uvedla již dříve mluvčí společnosti Vladimíra Karasová.

K úspoře místa na skládkách slouží bio popelnice

Ke snížení podílu bioodpadu ve směsném komunálním odpadu začala Ostrava ve spolupráci s firmou OZO letos v dubnu zdarma rozvážet takzvané bio popelnice.

Zájemci ji mají možnost získat zdarma, zpoplatněn není ani samotný svoz popelnic, který je plně hrazen z poplatku za komunální odpad. Ten v Ostravě už několik let činí 498 korun na osobu a rok.

V období od dubna do listopadu se bio popelnice odváží jednou za 14 dní, OZO ale počítá i se zimním odvozem tak, aby lidé do popelnic mohli házet například slupky a další vhodný kuchyňský odpad. Zimní odvoz bude jen jednou měsíčně.

Do bio popelnic patří například tráva, listí, spadané ovoce, slupky a zbytky zeleniny a ovoce před tepelnou úpravou či skořápky z ořechů nebo dřevěné piliny a odpad z ořezu stromů. Naopak se do ní nesmí vyhazovat kuchyňský odpad živočišného původu, uhynulá zvířata či biologicky nerozložitelné odpady jako plasty, sklo či kamení. OZO nyní ročně zpracovává zhruba okolo 10 000 tun biologicky rozložitelného odpadu.