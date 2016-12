Hradecký terminál stojí na státním, což stojí miliony. Rýsuje se ale odkup pozemků

Královéhradecký dopravní podnik by se mohl konečně zbavit zátěže, se kterou marně bojuje už osm let. Část autobusového nádraží totiž stojí na státních pozemcích a stát místo prodeje požadoval milionový nájem, konkrétně je to 2,25 milionů korun každý rok. Teď se ale zdá, že by se mohla situace v novém roce změnit.