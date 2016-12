Na moderní kostel za 20 milionů se věřící složili, přes polovinu přispěl místní patriot

Sazovičtí sami chtěli, ať je kostel moderní. Proto má obětní stůl netradiční tvar a zvonkohra se programuje pomocí dálkového ovládání. Repertoár je už ovšem tradiční vánoční.

V kostele ještě chybí nejdůležitější symbol nad oltářem. „Bude tam krásný kříž z optického skla. Když zasvítí sluníčko, tak bude zlatý, když na něj posvítíme reflektorem, tak bude modrý. Prostě bude to umělecké dílo,“ popisuje Václav Miklík.

Právě on přispěl na stavbu kostela přes 10 milionů korun. Místní věřící si totiž nový kostel zaplatili celý ze svého. „Jsme mu za to strašně vděční, že si to vzal na sebe. Protože myslím, že bez něho by to tady nestálo,“ popisuje Jana Potočná ze spolku pro výstavbu kostela.

Václav Miklík je majitel místní rodinné firmy a sazovický patriot: „Vždycky, když sem přijdu, tak mi srdce zaplesá. Je to krásná věc,“ pochvaluje si moderní stavbu.

Zatím musí obyvatelé Sazovic do kostela do sousedních Mysločovic, tamní kostel z roku 1752 a už je tedy letitým dědečkem. Tato tradice ale po dlouhých 254 letech skončí. Sazovický kostel totiž příští rok v květnu vysvětí olomoucký arcibiskup Jan Graubner.