Srážku Pandurů s autem stále šetří policie. Armáda možná bude muset škodu zaplatit

Pět armádních Pandurů se s autem srazilo na táborském obchvatu na začátku listopadu. Případ stále došetřuje táborská policie kvůli tomu, že jeden z vojáků je pořád v pracovní neschopnosti.

„Nebyly ještě dokončeny všechny potřebné úkony. Jakmile se tak stane, postoupíme věc řešení příslušnému vojenskému útvaru,“ uvedl mluvčí táborské policie Miroslav Doubek.

Vojáci se vraceli ze cvičení v Boleticích. Zpět na posádku už to měli jen tři kilometry a podle pravděpodobné verze nehody bourali vlastní vinou. Pokud se to prokáže, musela by armáda uhradit škodu z vlastního rozpočtu. Na techniku určenou k boji totiž nemá pojistku.

„Co se týče vojenské techniky, na tu není v souladu s výjimkou udělenou ze zákona pojistné uzavíráno,“ vysvětlil mluvčí Generálního štábu Armády České republiky Jan Šulc.

I když se mluví o milionových škodách, armáda více informací prozradit nechce a zavázala mlčením i řidičku, do které pandury narazily.

„Vzhledem k tomu, že pořád probíhá šetření případu, nelze předjímat, na kom je vina,“ konstatoval Šulc.