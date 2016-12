Pražská záchranka převzala nové sanitky. Navazují na tradici „dvanáctsettrojek“ i povozů

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy má nově ve stavu 65 vozidel včetně dvanácti osobních aut či zásahového kamionu Golem a také deseti nových sanitek. Ty vycházejí podobně jako většina sanitek, které dnes pražští záchranáři používají, z vozu Mercedes-Benz Sprinter. Na výběru jejich vnitřního vybavení se podle ředitele záchranky Petra Koloucha podíleli sami záchranáři.

Čerstvě převzatou desetikusovou sérií obměny vozového parku pražské záchranné služby zdaleka nekončí. V dalších letech by měla pokračovat obdobným tempem. „Tím by se už v příštím roce podařilo snížit počet najetých kilometrů našich vozů do 300 tisíc. Máme ještě vozy starší šesti let, rádi bychom tak snížili jejich věk pod šest let,“ popsal Petr Kolouch plány na příští rok.