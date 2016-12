Ke konci roku má být hotovo. Železobetonový skelet, který rozestavěli komunisté, dostane plášť

Podle redaktorky ČT Markéty Radové, která situaci na místě sledovala, by se z objektu do konce příštího roku mohl stát polyfunkční dům s využitím alternativních zdrojů energie. Ke slovu by se dostala jak tepelná čerpadla, tak solární panely.

„V objektu by měly být například restaurace, kanceláře, obchody, mateřská škola a dokonce i prostor pro dobíjení elektromobilů,“ dodala Markéta Radová.

Rozestavěné torzo koupila za zhruba 53 milionů korun v roce 2008 společnost Red House Development. Několikrát město žádala o prodloužení lhůty pro jeho dostavbu. Nakonec se obě strany dohodly na tom, že opláštění stavby, tedy fasáda a střecha, musí být hotovy do konce letošního roku, zcela dokončena pak budova musí být do konce roku 2017.

Pro developera Red House má objekt dostavět skupina Vítkovice Machinery Group. Smluvní dokumentaci s investorem letos v březnu podepsala dceřiná firma Vítkovice Revmont.

Práce na objektu jsou podle mluvčí Vítkovic Evy Kijonkové rozděleny do dvou etap, přičemž celkové náklady dosáhnou řádově stovek milionů korun. Dostavba skeletu začala letos přípravnými pracemi a demolicí části horní stropní desky.