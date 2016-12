Věřitelé: Vítkovice Gearworks půjdou do reorganizace

Reorganizace podle něj znamená šanci na podstatně větší uspokojení věřitelů než v případě konkurzu, při němž by firma prakticky skončila a majetek by se rozprodal. Vandrovec řekl, že o tom, že má firma velmi dobrou šanci přežít do budoucna, svědčí i fakt, že už teď eviduje dva zájemce o její koupi. Že by se firma prodávala, se přitom ještě ani nerozhodlo.

Záměr skupiny VMG prodat Vítkovice ale potvrdil její právní zástupce Petr Kuhn. „Zahájení prodejního procesu je plánováno v průběhu ledna–února příštího roku,“ řekl Kuhn. Reorganizační plán by podle něj firma chtěla předložit nejpozději začátkem dubna příštího roku. V reorganizaci se podle Kuhna odhaduje míra uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši okolo 20 procent a zajištěných věřitelů na úrovni jejich zajištění, v případě konkurzu by uspokojení věřitelů představovalo méně než jedno procento.

Více než 270 věřitelů přihlásilo u soudu pohledávky za téměř dvě miliardy korun. Soud ještě všechny nepřezkoumal. Největšími dosud uznanými věřiteli jsou Komerční banka a britská HSBC Bank. Největší pohledávku mezi těmi, které soud ještě nepřezkoumal, má mateřská společnost Vítkovice, jež žádá více než 970 milionů korun.

Vítkovice Gearworks vyrábějí atypické převodové skříně, ozubené díly či kompletní pohony pro různá průmyslová odvětví. Mají asi 180 zaměstnanců. Insolvenční návrh na firmu podala brněnská skupina Wetag, firma Vítkovice Gearworks se k němu připojila. Zdůvodnila to mimo jiné tím, že její podstatné obchody byly vázány na společnost Vítkovice Power Engineering (VPE), která už dřív skončila v úpadku.

Vítkovice Gearworks jsou třetí firmou ze skupiny VMG, která skončila v úpadku. Společnostem VPE a Vítkovice Envi už věřitelé povolili reorganizaci.