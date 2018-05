Zpravodaj ČT Szántó: Kdyby neplatil v Arábii zákaz alkoholu, bouchání šampaňského by bylo slyšet až do Izraele

To záleží na tom, v jaké části Syřan bydlí. Pokud v částech, které ovládá armáda, tam je mimo jiné i díky oficiální propagandě ruská pomoc vnímána podobně jako v Československu v osmdesátých letech, kde je to nálepkováno jako „bratrská pomoc“ od supervelmoci, která nás ochrání před islamisty, Američany a samozřejmě i sionisty. Protože Izrael je vnímán jako součást veškerého zla na území Sýrie.

Izrael nalétává na íránské cíle zhruba dva měsíce. Íránští představitelé každý druhý, třetí týden hrozí Izraeli vyhlazením. V momentě, kdy se Izrael cítí ohrožen, nevím, proč by v takovém případě Izrael hledal nějaké záminky ke svému útoku. Nevím moc, kvůli čemu by to dělal, kvůli svému PR nebo image. Nevidím důvod, proč by se to mělo dít.

Slouží stále v Hamásu neonacisté z České republiky, nebo už je odlovili?

O neonacistech, kteří by měli přijíždět z České republiky na území Gazy a sloužit tam bok po boku s islamisty, jsem nikdy v životě neslyšel - a to do té oblasti jezdím dvacet let. Je to pro mě novinka. Pokud máte bližší informace, tak si je samozřejmě velmi rád přečtu.

Mocenský vzestup Íránu - je v zájmu Ruska?

Rusko si nepřeje vzestup Íránu, Rusko s Íránem dlouhodobě, ještě z dob před vznikem Sovětského svazu a z dob, kdy se Írán ještě jmenoval Persie, má za sebou dlouhá staletí nepřátelství a různých válek, ať už přímých, nebo nepřímých. Irán chce rozšířit svůj vliv, Rusko také.

Ovšem Rusko si nepřeje žádný přímý ani nepřímý konflikt mezi Izraelem a Íránem, což by mohlo vyvolat nějakou velkou válku, kterou by mohly ruské zájmy být ohroženy. Také Osmanská říše byla tradičně velkým soupeřem s Persií o vliv v arabských oblastech, které Osmanská říše ovládala, nebo na ně naopak měla vliv Persie. Tam jsou zájmy velmi protichůdné.

Jak vnímá Izrael pana prezidenta Zemana?

To bych si dovolil ponechat na návštěvu pana prezidenta, která se chystá v Jeruzalémě na druhou polovinu listopadu.

Vydali by se v případě napadení Izraele na pomoc USA a jeho spojenci v rámci NATO?

V případě napadení Izraele není ještě nutné předpokládat, že by se USA vydaly na pomoc Izraeli, k tomu nikdy nepodepsaly žádnou smlouvu. Zároveň neexistuje žádný článek smlouvy, který by kteréhokoli ze členů NATO, pokud by se zapojil do jakéhokoli vojenského konfliktu mimo své území, mimo území NATO, zavazoval celou Severoatlantickou alianci vstoupit do tohoto konfliktu. Určitě můžeme zapojení NATO vyloučit.

Jaký je výsledek jednání izraelského premiéra s Putinem?