Demolice Libeňského mostu by podle starosty Prahy 7 zásadně omezila dopravu v celé Praze

Libeňský most poškodila povodeň v roce 2002, od té doby se vedou dohady o jeho budoucnosti. Rekonstrukce starého objektu i výstavba nové spojnice by podle odborníků měly vyjít na zhruba 550 až 600 milionů korun. Otázkou podle architekta Petra Kučery ovšem zůstává, jestli v rozpočtu na nový most je započítané i nutné provizorní přemostění.

Pokud by zastupitelé demolici potvrdili, vybraná firma, která by most stavěla, by podle pražských záměrů musela dodržet maximální cenu stavby, již by v zakázce garantovala. Místo mostu, který projektoval uznávaný architekt Pavel Janák, by ale vznikla stavba bez architektonické soutěže a s nejasnou urbanistickou hodnotou.

Náměstek primátorky Petr Dolínek výstavbu nového mostu hájí a brání se argumentům, že by nové spojení pražských břehů mělo vzniknout bez veřejného výběrového řízení. Podle něj se most soutěží takzvaným žlutým fidicem, což znamená, že soutěž probíhá na dílo jako celek a na cenu díla jako celku, což by mělo i zamezit pozdějšímu dodatečnému fakturování – tak, jak se dělo v minulosti u některých staveb.

Podle Čižinského jedinou variantou naplánovanou s architektonickou soutěží je zachování mostu a jeho rekonstrukce. „Nyní máme most, který postavil architekt Janák s architektem Menclem. Mít most, který vysoutěžil nějaký žlutý fidic, je metoda, kterou se soutěží (leda) čistírna odpadních vod. Praha si to nezaslouží.“