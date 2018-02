KOMENTÁŘ: Drahoše čeká překážková dráha. S novou partají narazí u starých, Senát si brání Syková

Co to znamená „jet dál“? Za Drahošem nestojí žádná politická strana, o kterou by se mohl opřít. V prezidentské volbě mu vyjádřily podporu politické subjekty pravého středu, konkrétně KDU-ČSL, STAN nebo TOP 09, proti Miloši Zemanovi jej podpořili i občanští demokraté.

Jedná se však o strany, které ve sněmovních volbách často jen těsně překročily práh nutný pro vstup do parlamentu. Jsou to tedy strany slabší, a jelikož se Drahošovi dařilo propojovat voliče napříč stranami, spojit svou kariéru s jednou již zavedenou partají by mu mohlo uškodit.

Drahoš zcela nevyloučil ani založení vlastní, zcela nové politické strany. Takové, která by v sobě propojovala vize, s nimiž kandidoval na prezidentský úřad. Tedy jasně proevropský, ve vztahu k rodině konzervativní, z hlediska osobních svobod liberální proud kladoucí důraz na životní prostředí. A v dnešní době není samozřejmě možné opomenout ani bezpečí a vlastenectví, bez toho to nejde.

Do politické strany by ale Drahoš potřeboval straníky. A ty nemusí být jednoduché sehnat. Středopravý prostor, kam Drahoš nepochybně patří, je navíc více než přeplněný už nyní. Kdyby se mu ale podařilo za sebou organizovanou sílu přeci jen koncentrovat, mohl by například kandidovat na pražského primátora. Funkce je to vysoká, dostatečně prestižní a současně nabízí prostor pro realizaci. Navíc kandidovat proti stávajícímu vedení Prahy, jemuž se pár měsíců před volbami město doslova rozpadá pod rukama, by mohla být poměrně jednoduchá disciplína.