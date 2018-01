V zajetí plusů a minusů. Britové rýsují pobrexitové vztahy s EU, láká je verze Kanada+++

EU v minulosti uzavřela již několik takových dohod – kupříkladu s Mexikem, Egyptem, Jihoafrickou republikou či Libanonem, které se navzájem odlišují rozdílným stupněm přístupu na vnitřní trh EU. Nejkomplexnější je v tomto ohledu právě Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) s Kanadou, jejíž mnohaleté vyjednávání bylo formálně ukončeno v září 2014 a která prozatímně vstoupila v platnost v září 2017 (v plnou platnost vstoupí poté, co ji ratifikují všechny členské země EU).

A právě z tohoto důvodu do hry vstupují ony tři plus, které mají za cíl model CETA vylepšit a upgradovat pro britské potřeby. Slovy Davida Davise bude Británie usilovat o dohodu, která k těm „nejlepším prvkům kanadského modelu přidá to nejlepší z Japonska, to nejlepší z Jižní Koreji a pak chybějící kousky, což jsou služby“.

Plus plus plus minus minus?

Po odvysílání Davisova rozhovoru na sebe nedaly dlouho čekat sarkastické komentáře přirovnávající budoucí modely k matematickým rovnicím s různým počtem aditivních, respektive inverzních operací. Podle některých z nich by tak finální podoba britsko-unijních vztahů mohla vypadat například jako „Ukrajina plus minus minus“, „Norsko minus minus minus“ (nebo minimalistické a labouristickými poslanci preferované „Norsko minus“) či dokonce jako „Turecko plus plus plus minus minus“.