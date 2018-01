Blog: Stárnoucí chrámy atomu. Francie se rozhoduje, co s nimi

Problémy ve Flamanville i na dalších staveništích tohoto typu reaktoru, jako například ve finském Olkiluoto, dostaly francouzskou státní jaderná společnost Arava de facto do stavu bankrotu kvůli šestileté ztrátě přes deset miliard euro. Od úplného bankrotu ji zachránila dotace francouzské vlády a převzetí státní elektrárenskou společností EDF.

Obnovitelné šance

Problémy jaderného průmyslu ve Francii jsou jedním z motivů strategie postupného snížení podílu atomové elektřiny. Předchozí prezident Francois Hollande prosadil legislativu, která počítala se snížením na poloviční podíl jaderné elektřiny do roku 2025. Stejný závazek podporoval také nový prezident Emmanuel Macrone.

V praxi by to znamenalo odstavení jedné třetiny reaktorů. Dotknout by se to mělo zejména reaktorů, které by překročily hranici životnosti 40 let. Ovšem elektrárenská společnost EDF tlačí právě na prodloužení živostnosti i těchto nejstarších reaktorů. Rozhodnutí by mělo padnout mezi lety 2020 a 2021. Pro porovnání: průměrný věk ve světě odstavovaných reaktorů je přitom 25 let.