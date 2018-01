Islamofobie by se měla trestat stejně jako antisemitismus. Pomohlo by to zmírnit napětí, míní politolog

Co by bylo podle vás řešením?

Jedno z prvních prohlášení rakouského premiéra Sebastiana Kurze z Rakouské lidové strany bylo, že jeho vláda bude bojovat proti antisemitismu. Ani slovem se nezmínil, že by měla bojovat i proti islamofobii. Když vláda brání židy proti muslimské nenávisti, a zároveň v ní zasedá strana šířící nenávist antimuslimskou, v mnohých muslimech to budí dojem, že se vláda „paktuje“ s židy proti nim.

Na druhé straně se v těch samých médiích usazují strany a hnutí, které jsou otevřeně islamofobní a otevřeně říkají „stop islámu v Evropě“. Takové strany se dostávají do parlamentu, což se stalo například u nás nebo dokonce do vlády jako v sousedním Rakousku.

Holocaust a jeho paměť se považují v EU poprávu za klíčové. Dědictví holocaustu by se mělo předávat jako univerzální lekce: aby se ani jedna skupina identifikovaná rasově nebo nábožensky nedostala již nikdy do podobné situace jako židé za druhé světové války. Taková cesta připomínání holocaustu je zcela správná.

To by podle vás mohlo situaci a evropské muslimy uklidnit?

Paměť holocaustu by neměla být zneužívána k politickým cílům. Pokud se v Evropě poukaz k holocaustu spojuje s bezpodmínečnou podporou Státu Izrael proti palestinským nárokům, pak je to medvědí služba památce této události: podkopává to morální poučení, které by s jejím připomínáním mělo být spjato.

To nás vrací zpátky k Jeruzalému. Jaký status by podle vás tedy měl Jeruzalém mít? Co by podle vás byla nejlepší varianta?

Podle mne je nepřijatelné, aby město, jehož více než jedna třetina jsou Arabové (muslimové i křesťané), bylo hlavním městem státu, který sám sebe definuje jako židovský. Více než jedné třetině jeho obyvatelstva by tak byla upřena rovná práva.