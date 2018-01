Rekordmani. Václav Havel v počtu republik, Václav Klaus jako vrcholný politik

Aniž by úřadoval kdekoli jinde než na Pražském hradě, přesto byl vlastně prezidentem čtyř zemí. Abychom byli úplně přesní, byl prezidentem pouze dvou (Československa a Česka), ale oficiálně se během jeho éry třikrát změnil název státu – nejprve to byla Československá socialistická republika, pak malou chvíli na jaře 1990 Československá federativní republika, poté až do rozpadu státu Česká a Slovenská Federativní Republika a od 1. ledna 1993 Česká republika.

Změny názvu státu zažili i jiní prezidenti – krátce Edvard Beneš před svou demisí (místo Československá republika se začal užívat název Česko-slovenská republika) a poté i Emil Hácha. Ten počínaje 15. březnem 1939 byl takzvaným „státním presidentem“ útvaru nazývaného Protektorát Čechy a Morava. Což byl ale vnucený útvar a jako legitimního prezidenta ho těžko můžeme po 15. 3. 1939 vnímat.

Změnu názvu nejenže zažil, ale sám inicioval i Antonín Novotný. Ústava z července 1960 kodifikovala nové označení Československá socialistická republika, a to na přímý Novotného popud (ústavě se také říká „Novotného ústava“).

Klaus, legenda vrcholné politiky

Rekord, jímž se pyšní Václav Klaus, sice nesouvisí jen s jeho prezidentstvím, ale je zcela unikátní v obdobích, kdy v této zemi existovala demokracie. Žádný jiný demokraticky zvolený politik nebyl bez jediného dne přerušení v takzvaně vysoké politice (berme za ni post od poslance „výše“) v celé historii od roku 1918 tak dlouho, jako právě Klaus.

Ministrem financí se stal 10. prosince 1989, prezidentský mandát mu vypršel 7. března 2013. Mezi tím volené či jmenované funkce neopustil ani na vteřinu. Byl sice dvakrát (v roce 1998 a mezi lety 2002 a 2003) nakrátko „jen“ řadovým poslancem, ale i to se počítá. V mezičase byl vicepremiérem, premiérem, předsedou sněmovny a prezidentem. Celkem strávil v politice nepřetržitě 23 let, 2 měsíce a 25 dní.