Blog: Sázka na bitcoin ke zhodnocení majetku zatím nestačí

Naprostá většina běžných a také část profesionálních investorů však spoléhá na to, že se po jejich nákupu najde ještě další zlákaná duše, chcete-li ještě větší hlupák (tzv. Greater fool theory), kterému prodají bitcoin za vyšší cenu. Toto je typický znak pro tržní bublinu, která může kdykoliv prasknout a je živena podobným motivem jako byla například internetová bublina z let 1998–2000. Tím je ne úplně racionální chování investorů hnaných chamtivostí.

Bitcoin je tak sázka, a to extrémně divoká. Málokteré aktivum v historii dosahovalo takové volatility. Při pohledu na aktuální vývoj ceny bitcoinu samozřejmě každého asi napadne: Kdybych to tehdy koupil, když to bylo za dva tisíce dolarů! Nebo tři, čtyři, sedm tisíc… To má však srovnatelnou hodnotu, jako kdybych si tehdy před olympiádou v Naganu vsadil na výhru Čechů v hokeji.

Bitcoin a jemu podobné kryptoměny tedy čeká ještě dlouhá a spletitá cesta k dosažení statusu běžně používaného platidla. Bylo by zároveň hodně překvapivé, kdyby se vlády vzdaly možnosti alespoň zčásti kontrolovat jakoukoliv měnu, zejména kvůli únikům daní a financování trestné činnosti. A dokud se cenové výkyvy bitcoinu nepřiblíží rozumné míře, srovnatelné s jinými široce používanými měnami, tak ani nemůže jako platidlo, zúčtovací jednotka či uchovatel hodnoty moc dobře fungovat.

Budoucnost bitcoinu může nastat, ale nemusí

Celý proces však mohou urychlit budoucí modifikace, reagující na další nové výzvy, které jistě v průběhu času přijdou. Budoucnost bitcoinu či jiných kryptoměn tedy může být zářná, stejně tak ale mohou skončit jako divoká epizoda mezi mnoha případy investičních bublin. Co však velice pravděpodobně zůstane a bude rozvíjeno, je princip technologie blockchain.