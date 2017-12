Biskup Tomáš Holub: Když jsem viděl hrůzy v Bosně, tak jsem si říkal, jestli není Bůh na naše průšvihy krátkej

„To je setkání s lidmi, s těmi nejbližšími a také s Hospodinem. To je něco, co myslím, že ty Vánoce vytvořilo, co jim dalo tu krásu a my to dneska nějak nejsme schopni uchopit. Já mám pro to jedno přirovnání.

To je co?

„Já si myslím, že konzum jako něco, kdy se radujeme z dobrých darů, není špatný. Špatně je v okamžiku, kdy to je to největší a nejdůležitější, co se o Vánocích prožívá. Z toho jsem smutný, protože těm lidem pak mezi prsty protéká něco, co o těch Vánocích ještě může být mnohem hezčí.“

Vadí vám, že Vánoce spousta lidí pojímá hodně konzumně? Nebo to je prostě obraz dnešní doby a vždycky to bylo tak, že lidi si alespoň o Vánocích už kdysi dávno dopřávali to, co během celého roku nemohli?

České ekonomice se už několik let vlastně dobře daří. Proč lidi pořád nadávají na poměry? Čím to je?

„Já si myslím, že se to sem tam podaří. Ale říkám si, že by se mi to mělo asi dařit víc.“

A daří se vám třeba v některých lidech tu naději vzbuzovat? Vidíte to sám mezi věřícími nebo i mezi těmi nevěřícími, kteří za vámi chodí do toho kostela třeba jen o Vánocích?

„Já doufám, že církev nebo lidé věřící by snad mohli být lidmi, kteří tu naději ve svém srdci a možná v oku tak nějak mají a přinášejí ji do světa, který tu naději docela ztratil.“

„Chybí nám naděje. Chybí nám naděje v dobro, protože si myslíme, že to dobro je něco, co musíme okamžitě vlastnit a nejsme schopni se dívat dopředu jako něco, na co čekáme, co přijde za nějakou dobu, na co si možná počkáme.“

Vy jste byl první hlavní kaplan v české armádě. Jaké to bylo začínat na zelené louce? Protože když jste byl úplně první, věděl někdo vlastně, co od vás má čekat? Věděl jste vy, co chcete dělat?

„Musím říci, že když jsem přišel do Bosny a nějak jsem se těm vojákům představoval a říkal jsem, že jsem kaplan, tak jsem doslova říkal: ,Víte co, já nevím, co to znamená, být kaplanem v české armádě. Já vím, co to neznamená. Neznamená to, že jsem černý politruk, nebudu vás nutit se modlit.

Neznamená to, že jsem otec Mulcahy (vojenský duchovní z populárního seriálu M.A.S.H. – pozn. red.), protože otec Mulcahy byl o generaci starší, než jste vy i já‘ – mně bylo asi 29 let, když jsem tam byl.

,A neznamená to, že jsem ten, kdo vám bude nadávat, že mluvíte sprostě, protože já tady nejsem proto, abych vás kritizoval, ale abych vám naslouchal.‘ To znamená, říkal jsem: ,To jsou tři věci, které vím, že dělat nebudu, ale co to bude znamenat konkrétně, to nevím.‘“