Dokud je matematika jedním z hlavních předmětů, je nelogické ji nezkoušet, říká Klaus ml.

„Když ve škole něco netestujete, nekontrolujete, tak to lidi neumí. Je to přirozená věc,“ míní Václav Klaus mladší. Zastává tak názor, že by se mělo maturovat z matematiky. Podle něj ale panuje názor, že všechno, co je nějakým způsobem těžké, musí ze škol zmizet. „Je to dominující ideologie posledních deseti patnácti let. S tím se hodně svezla matematika,“ podotýká.

„Školy jsou o vzdělávání, a že z toho uděláme jenom socializační centra, kde všechno, co se někomu zdá těžké, tam nebude, tak to k ničemu nevede.“

Za pár let by se přesto měla matematika stát povinným maturitním předmětem. Od školního roku 2020/2021 bude na gymnáziích a lyceích. Nyní vláda dodala, že o rok později se jí nevyhnou žáci na odborných školách. Maturovat z matematiky se nebude pouze na uměleckých, zdravotnických a sociálních oborech.

Zároveň dodává, že se situace začíná pomalu měnit. „Svaz průmyslu a další organizace na to logicky tlačí,“ podotýká. Problémem přesto je, že o matematice „řada politiků ví, že je hodně nepopulární mezi mladou generací, a tak to různě odkládají“.

„Hájím princip zavést to tak rychle, jak jen to jde. Že to snad konečně bude v roce 2021, je dobře,“ poznamenal expert ODS. Podle něj je matematika královnou přírodních a technických věd. „Všechno na světě je řízeno matematikou,“ upozorňuje.

Peníze na školství by měly být vynaloženy efektivně

Není to ale jediný důvod, proč by žáci měli z tohoto předmětu maturovat. „Platíme 150 miliard korun na daních na udržení školství v chodu,“ uvedl s tím, že peníze jdou na to, aby se děti naučily číst, psát a počítat.

„Po třinácti letech říct, to byla jen taková sranda, to nás nezajímá, jestli to děti umí, nebo ne, to nedává logiku,“ míní. „Mě zajímá, aby peníze byly efektivně vynaloženy, aby se děti ve školách něco naučily,“ dodal.