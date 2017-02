První měsíc Trumpovy vlády je strašidelný a chaotický, tvrdí Klvaňa

„Musel bych zkrátka hledat nějaké velmi originální slovo,“ prohlásil Tomáš Klvaňa ve Studiu ČT24.

Podle něj sedí i přívlastek „zmatený“, protože má pocit, že v Bílém domě panuje od nástupu Trumpa do funkce chaos. „Není jmenovaná většina členů vlády a ani vysokých úředníků. Je tam chaos nejen personální, ale také ideový. Když se podíváte na to, co říká viceprezident Mike Pence v Evropě nebo ministr obrany James Mattis na bezpečnostní konferenci v Mnichově, tak to není totéž, co říká prezident Trump,“ upozornil publicista.

Dodal, že nový prezident má za sebou neproduktivní měsíc, kdy se mu v zásadě nepodařilo ničeho docílit. „První měsíc prezidentování Baracka Obamy byl úplně jiný, ať už si o Obamovi myslíme cokoliv. Měl za sebou tři výrazná rozhodnutí včetně schválení stimulačního balíčku, kterým nastartoval americkou ekonomiku. Ani vzdáleně se tomu Trump nepřibližuje,“ míní Klvaňa.

„I když se podíváte na výnosy, jimiž může americký prezident částečně vládnout, jsou v případě Trumpa spíše deklaratorní. Nejsou to žádné zásadní výnosy. Je to třeba pokyn zjišťovat možnosti postavit zeď mezi USA a Mexikem. Ale o věci samotné rozhodne až kongres podle toho, kolik na projekt vůbec bude peněz,“ řekl.

Jako příklad nepřipravenosti Trumpa i republikánů vládnout uvedl Klvaňa rozhodnutí zrušit zdravotnický plán Obamacare. „Byli čtyři roky v opozici, mohli si v klidu připravit náhradní plán. Ale my stále nevíme, jak by reforma té reformy měla vypadat,“ doplnil publicista.

