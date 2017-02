Seidler: Politika slabé koruny již přesluhuje. Ztráty bude ČNB umazávat desítky let

Vývoj tuzemské ekonomiky se za poslední tři roky významně proměnil. Zatímco v roce 2013 trpěla řadou nepříjemných symptomů, v posledních letech si vede nad očekávání dobře. V mnoha ohledech se dokonce dostala zpět na své předkrizové úrovně let 2007 až 2008. Částečně se na tomto vývoji podílela i politika slabé koruny, do větší míry to byl však obrat ve vývoji zahraniční poptávky, fiskální politiky, ekonomického sentimentu a pokles cen energií.

Proč se do inflace nezapočítá růst cen nemovitostí?

Inflace sice setrvávala navzdory zavedení kurzového závazku do konce loňského roku pod dvouprocentním cílem centrální banky, to však bylo do velké míry způsobeno výrazným propadem cen ropy a potravin. To jsou však faktory, které nesouvisí s poklesem domácí poptávky a je tak otázka, do jaké míry by na ně centrální banka měla reagovat. A to zejména v případě, kdy v ekonomice výrazněji nevznikaly žádné druhotné negativní jevy spojené s nízkou inflací, například neochota zaměstnavatelů zvedat mzdy. Ty v poslední době navzdory nízké inflaci solidně zrychlují. Bez zmíněného vlivů propadu cen pohonných hmot a potravin by se inflace (nazývaná jako jádrová) již od začátku roku 2015 pohybovala nad 1 % a byla by tak v tzv. tolerančním pásmu centrální banky.

Kromě uvedených vlivů je inflace podhodnocena také z titulu nedostatečného zohlednění růstu cen nemovitostí. Centrální banky většinou argumentují, že ceny nemovitostí představují investici, nikoli spotřební zboží.

S touto logikou jde však polemizovat. Pro řadu domácností je koupě nemovitosti jeden z nejdůležitějších životních výdajů, a mnohdy se kvůli němu na desítky let zadluží. Zejména v zemích, jako je Česká republika, je touha po vlastnickém bydlení poměrně silná. Řada domácností si tak bude chtít nemovitost pořídit i navzdory její vyšší ceně, což pak bude ale ovlivňovat jejich celkové zadlužení a objem dostupných peněz pro další spotřebu. Zatímco čistě investiční aktiva by tak ve spotřebitelském koši být neměla, nemovitosti k bydlení jsou v tomto pohledu sporné.

Ceny nemovitostí jsou však v inflaci nyní zahrnuty pouze částečně a nepřímo. A to v podobě cen nájemného a takzvaného hypotetického nájemného, což je uměle vytvořená položka představující nájemné, které by měli vlastníci bytů a domů platit, pokud by obydlí nevlastnili, ale měli je v pronájmu.