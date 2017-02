Miloš F. erotický, americký

Přišel jsem na svět příliš pozdě, než abych ocenil verismus nové vlny, vašeho filmu Hoří, má panenko, i když si dovedu představit šok, když se lidi v Československu 60. let viděli v kině takoví, jací jsou, nikoliv jací mají podle plánovačů a ideologů být. Ale vaše „americké“ filmy pro mě přišly právě včas, aby mě Velká Sestra z Přeletu poučila o slabosti každé pomáhající profese, či spíš každé mocenské pozice, aby mě váš Amadeus poučil o věčném napětí mezi obdarováním a morálkou. V životě jste si prý nekoupil pornografický časopis Hustler a erotický Playboy jen jednou, když v něm vyšel rozhovor s prezidentem Carterem. Přesto jste natočil film o Larrym Flyntovi, který na ženské nahotě zbohatl. S přesvědčením, že obhájíme-li svobodu vyjádření pro ty, kdo nás štvou, obhájíme nedělitelnou svobodu i pro nás. Erotickou přitažlivostí nemyslím ani fotky z Hustleru nebo sukničkáře Valmonta. Eroticky přitažlivý pro mě byl způsob, jakým jste mi před oči kladl obrazy lidské svobody.

Tenhle dialog z Přeletu přes kukaččí hnízdo kreslí velmi subtilním způsobem totalitářské, mocenské myšlení jako zdánlivě dobrý úmysl, starost a péči. Všeprostupující hudba v blázinci slouží jako anestetikum, zároveň je opatřením proti tichu a lidskému šepotu, který může působit podvratně. Tenhle dialog pro mě skvěle vystihl atmosféru ve znormalizovaném Československu 70. a 80. let. Velká Sestra odmítne hudbu ztišit a nakonec McMurphymu vynadá, že jí osahá sklo v dozorčí kukani.

„Promiňte, slečno, myslíte, že by šlo tu hudbu ztlumit, aby si kluci mohli povídat?“

„Ta hudba je tu pro všechny, pane McMurphy.“

„Ano, vím. Myslíte že ji můžeme malinko ztlumit, aby kluci nemuseli křičet?“

„Asi nechápete, že v tomto oddělení je spousta seniorů, kteří by hudbu neslyšeli, kdybychom ji ztlumili. Nemají nic jiného než tu hudbu.“

A ještě jedno poděkování, spojené s tím, jak jste s Theodorem Pištěkem dorazili na první filmový festival v Karlových Varech ve svobodnějších dobách. Obdivně jsem sledoval dva držitele Oscara, jak přijíždějí před hotel Thermal na bicyklech. Takhle mi o létě 1990 a cestách na kolech vyprávěl váš přítel, kterému říkáte Dóďa. Mluvíte spolu někdy?

Popravdě, musím říct, že právě na ty tři cesty na kole s Formanem vzpomínám vlastně nejraději. Tam bylo všechno, co jsem si mohl přát, okamžiky, které mě provázejí celý život. Jednou, na dlouhé štrece, jsme projížděli poli se slunečnicemi. Nevím, jestli jste to někdy zažil, když přírodě klapne všechno do sebe. Obloha, vítr, zvuky… najednou to přestává být realita. Trvá to pár vteřin a je konec, už to neplatí. Podobných momentů jsem zažil několik. Jeli jsme naslepo, jen podle Michelina, kde měla restaurace minimálně dvě hvězdičky. Já bohužel jsem si z Formana dělal celý život legraci, že si píše deníček. Říkal jsem mu: Člověče, to dělají oktavánky. Ale kdyby tu teď byl, vzal by deníček a věděl by přesně. Ve Francii je v každé vesnici nádherný románský nebo gotický kostelík. Venkovské kostely byly další vrcholný zážitek té cesty. Pamatuji románský venkovský kostelík, se sloupem a dvouokénkem, jímž procházel proud světla. Světlo směřovalo před oltář, tam seděl na židli kluk a preludoval na koncertní kytaru. V první řadě seděly dvě holky a poslouchaly. Ten zážitek se slunečním reflektorem v tom prostoru… to už nikdy nezažiju.

Díky za ty obrazy lidské svobody i slunečnic u cesty. Fanoušek vašich filmů i cyklistiky.