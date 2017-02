Bláha: Nemyslím si, že by byl Kim Čong-nam pod dozorem čínských orgánů

Kim Čong-nam byl usmrcen v pondělí na letišti v malajsijském hlavním městě Kuala Lumpuru. Jihokorejská rozvědka v úterý uvedla, že Severokorejce údajně připravily o život dvě severokorejské agentky, a to pomocí otrávených jehel. Podle jiných zdrojů zaútočily tak, že obličej oběti postříkaly jakousi jedovatou tekutinou.

Ze skutečnosti, že byl Kim Čong-nam poměrně snadným terčem, usuzuje Petr Bláha, že nebyl pod dozorem orgánů Čínské lidové republiky. „Pokud by ho (Číňané) chtěli ochránit, nebyl by to pro ně na území Malajsie problém,“ upozornil Bláha.