Trumpův tlak na protekcionismus bychom měli odmítat, říká Dlouhý

„S tím se musíme potýkat, musíme na to upozorňovat, musíme s tím bojovat, musíme být schopni někdy také podpořit naše národní zájmy, podnikatele, ať v domácích výběrových řízeních, nebo při pronikání na zahraniční trhy,“ dodal.

Dlouhý však připouští, že je spousta zemí i v Evropě, které „kážou vodu a pijí víno, to znamená, že podporují volný obchod, ale přitom si zatraceně moc brání ve svých veřejných zakázkách velký podíl svých firem“. Ukazuje přitom na Německo i Francii.

Hned po výsledku hlasování o brexitu říkal, že nevidí žádné krátkodobé negativní ekonomické efekty ani pro Velkou Británii ani pro českou ekonomiku či země střední a východní Evropy.

„Potvrdilo se to v případě Británie, která zatím měla spíš lepší ekonomický vývoj, než se čekalo, a zatím nevidíme ani zásadní dopady u nás,“ uvedl Dlouhý. V prosinci rostla třeba aktivita britského zpracovatelského průmyslu nejrychlejším tempem za dva a půl roku, v případě průmyslové výroby to bylo dokonce nejvíc za šest let.

Ovšem základní podmínky brexitu teprve musí být vyjednány, připomíná Dlouhý. V lednu ostrovní království ohlásilo cestu takzvaného tvrdého brexitu. Britská premiérka Theresa Mayová odmítla „částečné členství v Unii“ a naznačila tak, že Británie opustí jednotný trh kvůli snaze omezit přistěhovalectví.