Proč má Putin z Navalného strach? Je nový a nepoznamenaný neúspěchem

„Kdyby byl připuštěn do voleb a připravil Putina o nějaké citelné procento, řekněme o deset dvanáct procent, byl by to problém,“ míní Dvořák. Připomněl nedávný rozhovor s šéfem ruské agentury pro průzkum veřejného mínění Valerijem Fjodorovem, který prý prohlásil: Vladimír Putin se ocitá v situaci, že potřebuje 85, možná až 90 procent hlasů, aby mu volba připadala legitimní. Kdokoliv by tento nádherný výsledek hatil, je považován za nebezpečného. „To se přesně týká Alexeje Navalného,“ podotkl komentátor.

Upozornil, že kandidáti typu Grigorije Javlinského (bývalého šéfa prozápadního hnutí Jabloko), a pokud by žil, tak i Borise Němcova, jsou politici minulosti. Proti Putinovi by neměli velkou šanci.

Navalnyj i jeho advokátka konstatovali, že soud prakticky znovu přečetl čtyři roky starý rozsudek. „Už kolují na sociálních sítích. Je znát, že v novém rozsudku jsou nejen všechny čárky a tečky tak, jak byly v tom původním, ale dokonce i tiskové chyby, které se tam původně ocitly. To znamená, že soud si nedal žádnou práci, aby argumentoval nějak nově. Jde zcela evidentně o to, aby se Navalny nedostal mezi prezidentské kandidáty,“ poznamenal Dvořák.

