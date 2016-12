Rok hudebních legend, které nás učily umírat

Popkulturu, v níž žijeme, totiž definovala a vytvářela 60. léta minulého století – generace Woodstocku, generace, která prosadila ideály beatniků a poetů proti mechanickému pojímání světa, který Bob Dylan zpodobnil ve vpravdě nesmrtelné písni Ballad of a Thin Man o nic nechápajícím muži s propiskou, kalkulačkou a pravítkem: „Něco se děje, ale nevíte co, že, pane Jonesi?“

Video of Bob Dylan Ballad Of a Thin Man

Zůstaňme u hudby, pomiňme literaturu nebo 2. vatikánský koncil, kde by se o tomto koperníkovském obratu západní společnosti v 60. letech daly najít jistě působivé doklady. Bob Dylan jako největší hudební postava 60. let (psáno s respektem k Johnu Lennonovi a Paulu McCartneymu) zcela po právu letos dostal Nobelovku za literaturu, tedy za slovo, napsané, vyřčené, zpívané.

Když vyšlo 8. ledna album, jehož vydání David Bowie načasoval přesně na den svých 69. narozenin, vzbudilo bez nadsázky jakýsi společný úžas. Ano, je to možné, překročit na prahu sedmdesátky svůj vlastní, dlouhý stín. Být ikonou, která nežije jen z obrazů svých ikonických, mladých dob, legendou, která k legendárnímu životu připsala neuvěřitelně svěží, čtivý odstavec. V Bowieho uměleckém gestu nebyla žádná koketerie s mládím (přestože s ním na desce hrají hudebníci o několik generací mladší), žádné ubezpečování „jsem ještě jura a ve formě“ (přestože tu Bowieho hlas zní skvěle). Deska Blackstar ale zároveň pro nadšené posluchače představovala hlavolam – co se nám vlastně tenhle geniální tvůrce, který je s námi už od 60. let, snaží sdělit?

Video k titulní písni alba je samo o sobě uhrančivou podívanou. Jakmile ale začneme přemýšlet o tom, co vlastně vidíme, jsme jako vykladači v koncích. Co znamenají slova, že v centru vůle každého člověka stojí svíce? Proč se tanečníci ve videu třesou v jakémsi transu? Proč má Bowie zavázané oči a namísto očí dva drahokamy nebo knoflíky? Co znamená ta scéna na poli, kde jsou tři ukřižovaní strašáci? Jakou knihu to zpěvák drží v ruce? Nechceme se sice podobat Dylanovu panu Jonesovi s pravítkem v ruce, nechceme si obrazy interpretovat s doslovností, ale ty obrazy, které nám Bowie klade před oči, určitě něco musí znamenat! Proč na nás dělá dlouhý nos? A proč se výsměšně rouhá, když zpívá „Jsem ten velký Já Jsem“? A kdo je ten mrtvý v kosmickém skafandru? Není to samotný Ziggy Stardust, Bowieho alter ego ze 70. let?

„Podívej, jsem v nebezpečí, nemám už co ztratit. Upustil jsem svůj mobil daleko dolů.“ Z druhého videa nazvaného po biblickém Lazarovi bylo jasné, že se David Bowie chystá někam, kam se mu nedá dovolat. Jenomže – proč právě ve chvíli, kdy vydal tak silné, životaschopné album? Odpověď přišla pouhé dva dny po vydání desky – zpěvák umřel 10. ledna 2016 na rakovinu.

A teď to nejdůležitější k Bowieho desce Blackstar: Bowiemu se podařilo před celým světem (včetně, jak se ukazuje, jeho kapely a zvukařů, kteří Blackstar nahráli), rakovinu utajit. Kdyby se o Bowieho smrtelném zápase v době natáčení vědělo, desku by po vydání zastřely pochopitelné emocionální reakce stesku, obav, sladkobolného sentimentu. Vlastně by Bowieho nikdo pořádně neposlouchal, byli bychom zaujati, vyrušení vlastním truchlením. David Bowie učinil i z vlastního odcházení umělecké dílo. A s tím pocitem je možné dál luštit symboliku jeho videoklipů, které jsou zároveň epitafem: Co nám vlastně chce říci?