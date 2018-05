Kameraman, který se snaží otočit kormidlem letadlové lodi. Blog Jiřího Venclíka o filmařině v televizi

Štípnul jsem tátovi starou praktiku z NDR a práskal jsem fotky z mejdanů a z akcí naší pubertální partičky. A protože to nebylo jen o cvakání – ale o celém „mokrém procesu“, kdy se musel film vyvolat, usušit a pak teprve nazvětšovat pozitiv, začalo mne to bavit. To byl asi zlom.

Táta ze mě chtěl mít klavírního virtuosa, asi taky trochu doktora. Máma byla volnomyšlenkářka, dávala mi tajně cigára a chtěla, abych dělal to, co mne bude bavit. Asi ve třeťáku na gymplu jsem začal spíše z hecu fotit.

Okolo maturity jsem musel drtit vzorečky a literaturu, což mě ukrutně nebavilo, a focení šlo stranou. „Jdou ti slohy, půjdeš na novinařinu,“ rozhodla rodina za mne. Lepší než na „pedák“ nebo na vojnu.

Nadaní intelektuálové i protekční lůzři na komunistické Fakultě žurnalistiky

Ocitl jsem se na Fakultě žurnalistiky UK v Praze, nejbolševičtější škole v zemi. Nota bene tam, kde učil i můj děda, když ho po roce 1968 vyrazili z ČST. Nesourodá partička literárně nadaných intelektuálů, smíchaná s protekčními lůzry, osnovy plné bolševických keců o sjezdech KSČ a KSSS a o přínosu Julia Fučíka nebyly moc zábavné.

Jediné, co se dalo, byly přednášky a semináře jisté Milči Berči – z historie české žurnalistiky a předmět pro mne zlomový – fotožurnalistika a posléze Televizní a filmová žurnalistika.

Milča Berča, neboli docentka Beránková, postavila celou českou žurnalistiku na K. H. Borovském – kterého měla fakt v malíku, a navíc se to hezky poslouchalo. Blbý bylo, že svý znalosti chtěla i po nás u zkoušky.

Fotožurnalistiku učil jistý Ing. Karel Kameník. Byl původně architekt, byl nám věkově nejblíže, byl to volnomyšlenkář, depresista, poslouchal Nicka Cavea a chodil celý v černém. Lidmi do „počtu“ se moc nezabýval – věnoval se hlavně těm, co je to bavilo. Brzo jsme se skamarádili a já podruhé v životě sáhnul po foťáku.

Od foťáku bylo nejblíže k filmové kameře. Semináře vedl PhDr. Martin Lokšík – pro mne asi nejvýraznější postava v mém profesionálním životě. Měl to podobně jako Kameník – věnoval se také těm, co je to bavilo, po těch ostatních se vozil. Nekonečné debaty o filmování, práce s filmovou kamerou, záběrování, probdělé noci ve střižně včetně víkendů. Úžasná doba.

Těsně před státnicemi odpadl „marxák“. A přišla první elektronická kamera

Revoluce v roce 1989 nás zastihla těsně před státnicemi. Osnovy a spousta učitelů šly do háje, takže já mám třeba státnici z kulturní a sociální antropologie – což byl úplně nový předmět namísto marxáku a my ho měli jen pár měsíců.

Poprvé se mi dostala do ruky videokamera VHS – kterou nám nějaký chlápek přinesl do školy. „Točte to a zachyťte dějiny,“ řekl a zmizel. Skončila u mě v ruce. Dali jsme dohromady partičku intošů napříč ročníkama pod vedením největšího intelektuála Zdeňka Šámala – současného ředitele zpravodajství ČT – a drtili jsme „novinařinu po svém.“ Studentská kamera byla prostě cool.