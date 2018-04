Hajným ani komentátorem hokeje se nestal, už 12 let ale Petr Sojka ukazuje lidskou tvář metropole a unikátní příběhy

Tak se zrodil až dosud vysílaný magazín Z metropole a pro Petra Sojku se tím změnil rytmus i styl práce. „Byla to pro mě obrovsky pozitivní změna, protože tím, že nedělám denní, ale týdenní pořad, si samozřejmě vše dokážu rozvrhnout.“ Jak ovšem současně dodává, vůbec to neznamená, že by teď měl práce méně, možná dokonce naopak. Jen se zbavil časového presu z denního vysílání.

„Při natáčení narážíme na úžasné věci“

Sojkovým oblíbeným námětem jsou proměny pražských lokalit. „Nemyslím proměnu za posledních deset nebo patnáct let, ale historické proměny jednotlivých oblastí. Před několika lety mě třeba obrovsky chytla za srdce reportáž o likvidaci části Holešovic, která se jmenovala Zátory.“ Kdyby Zátory stály dodnes, tamní domy by podle Petra Sojky šly krásně opravit a vytvořit v nich moderní byty. „A byl by to jeden z neuvěřitelných atraktivních turistických cílů.“

Velmi rád také natáčí s pamětníky. Při tom navíc objevuje další a další potenciální témata. „Určitě sedmdesát, možná osmdesát procent témat získáváme tím způsobem, že při natáčení jednoho tématu narážíme na další lidi, místa, stavby, a obrovsky se tím rozšiřuje akční rádius.“

Jako příklad uvádí aktuální pracovní setkání s legendární zpěvačkou Věrou Nerušilovou, kterou diváci můžou znát z písniček v Hříšných lidech města pražského. Zatímco on plánoval natáčení spíš venku – někde po Praze, ona trvala na tom, že se sejdou u ní v bytě.

„A to byla obrovská prozřetelnost, která ji osvítila, protože my jsme do toho domu pronikli a strávili tam další asi čtyři nebo pět natáčecích dní. Protože se tam na to nabalilo obrovské množství lidí, příběhů, dokonce i z války – štábní kapitán Morávek atd. Prostě obrovské množství témat. Takže my jsme z jednoho domu vyčerpali asi pět reportáží a myslím, že jsme neskončili.“

Historie je vůbec téma, které Petra Sojku zajímá. Nejde mu ale jen o minulé dění samo o sobě, ale právě i o srovnání s aktuálním děním. „Nejen v politice se opakují chyby. Myslím, že i v kultivaci prostoru města třeba dochází k obrovským chybám, docházelo v minulosti.“

„Můžu říct, že třeba pražská asanace z konce 19. století je podle mého názoru až skoro trestný čin, který se udál na židovském městě. Mám strach, aby se tyhle přemety, které tady dělali naši předchůdci, neopakovaly. A ony se bohužel opakují. Viz ty Zátory, o kterých jsme mluvili před chvílí.“

Pořad Z metropole není zdaleka jen pro lidi z Prahy, spoustu diváků má i na venkově

Co si Petr Sojka jednoznačně pochvaluje, jsou ohlasy diváků na jeho pořad. Říká, že za 15 let novinářské činnosti před rozjezdem Metropole nikdy nezažil takovou zpětnou vazbu od diváků, jakou má nyní.

„A to je obrovsky posilující, když už scházejí nějaké pozitivní pobídky ze strany zpravodajství naší televize, tak jsem obrovsky šťastný za to, že diváci na ten pořad reagují. Reagují na něj ve velké většině nesmírně pozitivně, protože pozitivní je, nebo se o to aspoň snažíme, aby pozitivní byl.“

Jak navíc připomíná, když pořad v roce 2006 do vysílání zařazovali, měli obavu, aby z něj nečněl pragocentrismus. „Protože žádné jiné město, a vlastně ani žádný jiný kraj dosud nemá pořad tohoto charakteru. A myslím, že to se nám tenkrát podařilo, že to tak není. Důkazem je obrovský ohlas lidí z venkova – skutečně mě strašně překvapuje, co lidí na venkově se na Metropoli dívá.“