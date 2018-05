Zažila vzestupy i pády, šířila propagandu i pravdu. Televize funguje už 65 let

Rozhodující souboj mezi oběma systémy se odehrál v polovině 30. let ve Velké Británii. V něm mechanický systém televize vyvinutý skotským inženýrem Johnem Logie Bairdem prohrál, přednost dostal (roku 1937) elektronický princip (reprezentovaný v Británii soustavou Marconi – E.M.I.).

Start vysílání s Filipovským ve studiu zná řada diváků z filmových záběrů (můžete si je prohlédnout i ve videu v našem článku), nejde však o skutečný záznam z 1. května 1953. Vznikl mnohem později, jako rekonstrukce prvního dne, a to pro pořad Pět let televize vysílaný v roce 1958.

Po válce využili českoslovenští technici výsledků výzkumu Němců, kteří se z bombardovaného Berlína přesunuli do Smržovky a Tanvaldu v Jizerských horách. Němečtí vědci tam zdokonalovali televizní technologii, byť primárně měla sloužit válečným účelům (zařízení pro ověření místa dopadu raket V2). Německý systém představoval už plně elektronický televizní řetězec.

Jak zdůrazňuje Martin Štoll v publikaci 1. 5. 1953 – Zahájení televizního vysílání, bylo uvedené datum startem pouze zkušebního vysílání. To pravidelné začalo až o rok později, 25. února 1954 k šestému výročí „Vítězného února“.

Už v roce 1957 bylo rozhodnuto o vybudování nového televizního areálu na Kavčích horách, stavba ale fakticky začala až v roce 1961, respektive fyzicky až v roce 1962. Komplex pak vznikal až do konce dekády, první standardní vysílání z míst dřívější zahrádkářské kolonie začalo v roce 1970.

V roce 1966 televize poprvé vysílala víc pořadů ze záznamu než přímým přenosem. Jak dále Milan Kruml uvádí, v 60. letech se televize stala z hlediska programové nabídky srovnatelnou se západní Evropou. Velmi významnou roli sehrála v té době i televizní publicistika, a to včetně roku 1968. Ve stejném roce posílil i význam zpravodajství, zejména v období mezi květnem a zářím 1968.

Publicistický pořad Zvědavá kamera ; polemický pořad Mohu do toho mluvit ; publicistický cyklus Věc veřejná ; pořad Co tomu říkáte, pane Werich? ; cykly Karla Pecha Tajemství řeči a Tajemství výchovy ; soutěž Známí neznámí ; vědomostní kvíz Desetkrát odpověz ; první „dating show“ Pokus pro dva ; hudební revue Ztracená revue ; seriál Píseň pro Rudolfa III. ; cyklus Studio A ; hudební cyklus Z babiččiny krabičky ; Hovory H. s Miroslavem Horníčkem; televizní film Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou ; komedie Láska jako trám ; původní televizní hra Raport ; seriály Tři chlapi v chalupě, Sňatky z rozumu, Hříšní lidé města pražského, Záhada hlavolamu ; televizní večerníčky

Z kulturní instituce politickým nástrojem

Televize procházela důkladnou kádrovou obměnou, ti, kdo se aktivně angažovali v reformním období, museli odejít. V srpnu 1969 se vedení televize ujímá Jan Zelenka, a vydrží ve funkci dvě desetiletí.

Období od roku 1970 až do roku 1989 charakterizuje Kruml ve zmíněné publikaci jako éru normalizace a stagnace. Televize se změnila z kulturní instituce na politický nástroj moci. „Byla nejvlivnějším a z hlediska propagandy nejdůležitějším médiem, a režim, poučený zkušeností z tzv. krizových let, si to velice dobře uvědomoval,“ konstatuje.

Řada lidí musela z televize odejít, zrušeno také bylo mnoho pořadů, což vedlo k programové krizi. Navenek přitom musela ČST vytvářet zdání, že je vše v pořádku, že pod novým vedením směřuje společnost ke světlým zítřkům.